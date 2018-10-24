Kuyuda da arama izni
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na 200 metre mesafedeki Başkonsolosluk Rezidansı’nda yapılan aramalarda, su kuyusunun Suudi yetkililer ile Türk yetkililer arasında çıkan isim krizi nedeniyle arama yapılamadığı ortaya çıktı.
İddiaya göre, Türk heyet rezidanstaki aramalar sırasında garajda bulunan su kuyusunda da arama yapmak istedi. Kuyunun suyu boşaltılacak ve içine bakılacaktı. Bunun için itfaiyeden yardım istendi. Ancak Suudi heyet, itfaiyecilerin isimleri kendilerine verilen aramaya katılacaklar listesinde bulunmadığı için içeri almak istemedi. İtfaiyeciler uzun süre rezidansın arka tarafında bekledikten sonra ayrıldı. Türk polisler kuyunun kapağını kaldırdı. Bir ip yardımıyla kuyuya kamera sarkıtıldı. Aramalara sabaha karşı son verildi.
Türk yetkililer kuyuda detaylı bir arama için bir kez daha Suudi Arabistan Büyükelçiliği’ne başvurdu. Suudi hükümeti dün arama yapılmasına izin verdi. İtfaiye ekipleri kuyudaki suyu boşalttıktan sonra kuyuda detaylı arama yapılacak.
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