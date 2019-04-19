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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Berktuğ ÖNCÜ-Mehmet BULDU / İZNİK(Bursa)(DHA)-AA
19.04.2019 - 03:45, Son Güncelleme:

Kuyuda can pazarı... Çalışmalar sürüyor... 1 kişi öldü, 6 kişi kurtarıldı

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Kuyuda can pazarı... Çalışmalar sürüyor... 1 kişi öldü, 6 kişi kurtarıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde, kaçak define ararken kazdıkları kuyuda mahsur kalan 7 kişiden 6'sı kuyudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı, 1 kişi hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Elbeyli Mahallesi Kızıltepe mevkisinde define arayan ve kazdıkları yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kalan, 7 kişi oldukları belirtilen grubu kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay yerinde çok sayıda AFAD, UMKE, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), Bursa Arama Kurtarma ve Spor Derneği (BAKUT), itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri kurtarma çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bursa’nın İznik ilçesi Elbey Mahallesi Kızıltepe mevkiinde define aramak için girdikleri kuyuda mahsur kalan 7 kişiden 5’inci defineci de kurtarıldı. Kurtarılan definecinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, ekipler tarafından ambulansa taşındı. İlk müdahalesi burada yapılan defineci ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İznik Devlet Hastanesine kaldırılan Mümin S. tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 

4 KİŞİYE GÖZALTI

Bölgede dedektörlerle gaz ölçümü yapan ekipler, mahsur kalanların kazı yaparken kullandıkları jeneratörün egzozundan etkilendiğini tespit etti.

Öte yandan kuyuya inen kişileri gözleyen ve daha sonra kaçtıkları belirlenen İ.T, T.C, H.A ve kuyudan kendi imkanlarıyla çıkan İ.H'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

SON DEFİNECİ DE KURTARILDI

Definecilerden Adem Makara (45) da yaklaşık 13 saat sonra kurtarıldı. Erden'in kurtarılmasıyla birlikte, arama çalışmaları sonlandırıldı.

Mağarada can pazarı Definecilere ulaşıldı, çalışmalar sürüyor...
Mağarada can pazarı! Definecilere ulaşıldı, çalışmalar sürüyor...
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