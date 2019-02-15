Kuyruktaki vatandaşlarımızı afişe etmesinler
CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, dün Bahçelievler’de önce Kuyumcukent’te ardından da Siyavuşpaşa semt pazarında kadınlara karanfil dağıtıp Sevgililer Günü’nü kutladı.
Seçim kampanyasında yoğun şekilde pazarları gezdiklerini ve yaşanan pahalılığı gözler önüne serdiklerini söyleyen İmamoğlu, özetle şunları söyledi: “Israrla anlattık. Karşılık buldu. Devletimiz bu sürece ilgisiz kalmadı. Tabii ki bir çözüm değil bu. Uzun vadede kalıcı çözüm bulmak gerekiyor. Özellikle bazı medya kanalları, o kuyrukları sanki bir hizmetmiş gibi gösteriyor. Oradaki vatandaşlarımızı afişe etmesinler. O da hoş değil. O kuyruklarda bekleyen insanlar, bütçelerinin darlığında oraya gelip alışveriş yapmak zorunda. Bir lütuf değil o. Bir lütufmuş gibi insanları deşifre etmesinler.”
İmamoğlu, Sevgililer Günü’nde sosyal medyadan bir video paylaştı. “Sevdikleriniz için mücadele etmekten asla vazgeçmeyin. Çünkü sevgi emek ister” ifadesini kullanan İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile nasıl tanıştıklarını, birbirlerine olan duygularını düğün görüntüleri eşliğinde anlattı.
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