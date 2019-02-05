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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet CANDAN/DHA
05.02.2019 - 17:35, Son Güncelleme:

Kuyruğu satırla kesilen eşek için iğrenç iddia!

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Kuyruğu satırla kesilen eşek için iğrenç iddia!

İZMİR'in Menderes ilçesinde eşeğe kuyruğu satırla kesilerek işkence yapıldığı ve tecavüz edildiği öne sürüldü. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, yaralı eşeğe hayvanseverler sahip çıktı.

Değirmendere köyünde 1 Şubat'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre, eşeğe işkence yapıldığı bilgisine ulaşan havyanseverler jandarmaya şikayette bulundu. Islak Burunlar Hayvanları Koruma Derneği üyeleri ile köye giden jandarma ekipleri, ahırda kuyruğu satırla kesilmiş eşek buldu. Dernek üyeleri yaralı eşeği, Menderes Belediyesi veterinerliğine götürdü. Burada tedaviye alınan eşeğe gerekli müdahale yapıldı. Jandarma ise olayla ilgili köyde yaşayan E.Ö.'yü gözaltına aldı. E.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Islak Burunlar Hayvanları Koruma Derneği, 'Nazkız' adını verdikleri eşeği kendi bünyelerinde bulunan barınakta koruma altına aldı.

Derneğin yönetim kurulunda bulunan Zehra Gülten, eşeğe işkencenin yanında aynı zamanda gözaltına alınan kişi tarafından para karşılığı tecavüz ettirildiğini öne sürdü. Menderes Belediyesi veterinerliği tarafından hazırlanan ilk raporda eşeğe tecavüz bulgusuna rastlandığını belirten Gülten, "1 Şubat'ta derneğimize bir köyde eşeğe işkence edildiği ve para karşılığında tecavüz edildiği bilgisi geldi. Dernek başkanımız ve üyelerimizle birlikte jandarmayla söz konusu adrese gittik. Eşeğin kuyruğu satırla kesilmiş haldeydi. O gece ilk müdahaleyi dernek olarak yaptık. Aşırı kanaması vardı. Eczaneden ilaç aldık. Daha sonra Menderes Belediyesi veterinerliğine götürdük. Burada sağ olsun belediyemiz çok ilgilendi. Kanamasını durdurduk. Burada yapılan ilk incelemede tecavüz bulgusuna rastlandı. Gözaltına alınan kişi para karşılığında hayvana tecavüz ettiriyormuş. O şüpheli gözaltına alındıktan sonra serbest kalmış. Biz böyle kişilerin hayvanlardan uzak durmasını istiyoruz. Dünyada hayvanlar insanlara zarar vermez. İnsanlar maalesef hayvanlara zarar veriyor. Kötü hayvan yoktur ama kötü insan vardır. Bu hayvan o kadar etkilenmiş ki yanına gelen erkeklerden çekiniyor. Hayvana tecavüzü kolaylaştırmak için kuyruğu kesilmiş. Bu çok acı bir şey. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. O kişiden şikayetçi olduk" dedi.

Öte yandan, hayvana işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve sonrasında serbest bırakılan E.Ö.'nün ağabeyine saldırması üzerine tekrar gözaltına alındığı belirtildi.

Kuyruğu satırla kesilen eşek için iğrenç iddia

Kuyruğu satırla kesilen eşek için iğrenç iddia


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