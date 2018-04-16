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    Kuymak nasıl yapılır? Kuymak tarifi

    Hürriyet Haber
    16.04.2018 - 11:10 | Son Güncelleme:

    Karadeniz mutfağının Türkiye’ya kazandırdığı kuymak, büyük küçük herkesin çok sevdiği bir lezzet! Peki sabah, öğlen, akşam günün her saatinde tüketebileceğiniz kuymak nasıl yapılır? İşte püf noktası peynir seçiminde olan kuymak yemeğinin tarifi!

    Samsun'dan Artvin'e, Ordu’dan Giresun’a, Gümüşhane’den Trabzon’dan Rize’ye Karadeniz illerinin vazgeçilmezi kuymağın malzemeleri ve yapılış şekli değişiklik gösteriyor. Genellikle tereyağı ile yapılsa da bazı bölgelerde kaymak kullanılabiliyor. İşte ilk kez kuymak yapacaklar için yapım aşamalarıSamsun'dan Artvin'e, Ordu’dan Giresun’a, Gümüşhane’den Trabzon’dan Rize’ye Karadeniz illerinin vazgeçilmezi kuymağın malzemeleri ve yapılış şekli değişiklik gösteriyor. Genellikle tereyağı ile yapılsa da bazı bölgelerde kaymak kullanılabiliyor. İşte ilk kez kuymak yapacaklar için yapım aşamaları!

    MALZEMELER

    • 2 yemek kaşığı tereyağı
    • 3 yemek kaşığı mısır unu
    • 2 su bardağı su
    • 80 gram Trabzon peyniri (tuzsuz tel ya da çeçil peyniri)

    KUYMAK TANIMI

    İki kişilik kuymak için öncelikle 2 kaşık tereyağını tavamıza koyarak yakmadan erimesini ve hafif köpürmesini bekliyoruz. Daha sonra yaklaşık 3 kaşık mısır ununu tereyağına ekleyip kavrulmasını sağlıyoruz. Mısır unu tereyağı ile kavrulurken yaklaşık 2 bardak suyu ve tuzu ekledikten sonra da orta ateşte kaynamasını bekliyoruz. Tereyağının kavrulan mısır ununun üzerine çıktığını gördüğümüzde telli peyniri de ekleyerek hafifçe karıştırıp sünmesini sağlıyoruz.

    Etiketler: Kuymak nasıl yapılır , kuymak tarifi , SeoHaber , NoMobil , gündem
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