Kuver nedir? Kuver ücreti ne demektir?
Kuver, birçok restoranın menüsünde yer alması dolayısıyla vatandaşların da araştırdığı konular arasında yer aldı. Genellikle menülerde kuver ücreti olarak tabir edilen bu ibare, sipariş edilen menülere ek olarak tahsis edilen ücreti ifade etmektedir. Peki, kuver nedir ve ne anlama gelir? İşte, kuver ücreti hakkında merak edilen bazı detaylar
Kuver ücreti, son günlerde birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Restoran menülerinde yer alan bu ifadenin tam olarak ne anlama geldiğini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, kuver nedir? Kuver ücreti ne anlama gelmektedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KUVER ÜCRETİ NEDİR?
Kuver, Türk Dil Kurumu'nda yer alan bilgilere göre lokantalarda yemeklerin servisinden önce masaya serilen örtü manasını taşımaktadır.
Kuver ücreti ise bu örtüyle birlikte çatal, bıçak, kaşık, şamdan, tuzluk vb. şeylerin servise sunulmasından dolayı alınan ücreti ifade etmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı dokümanlarına göre ise kuver şu şekilde tanımlanmıştır;
"Salonda temizlik ve düzenleme (Mice en place) çalışmalarından sonra, müşteri masalarının hazırlanmasına sıra gelir. Bu hazırlık servis şekline, yiyeceklerin çeşitlerine, milletlerin servis yapma özelliklerine ve restoranın sınıfına göre değişir. Masa hazırlama işlemine, “servis açma” veya “kuver açma” denir. Amerikan otelciliğinde “set-up “ olarak tanımlanır.
Yemek yeme usulüne ve sırasına göre yemekte kullanılacak tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak, peçete, kül tablası, vazo, şamdan ve menaj gibi araçların yemek masası üzerine bir düzen içinde yerleştirilmesine kuver denir. Yiyecek içecek işletmelerinde kuver sözcüğü farklı anlamlarda da kullanılır. Örneğin, masada oturan konuk sayısı, bir ziyafetteki konuk sayısı, bir restorandaki oturma kapasitesi de “kuver” sayısı ile ifade edilir."
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