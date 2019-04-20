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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.04.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

Kuver nedir? Kuver ücreti ne demektir?

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Kuver nedir? Kuver ücreti ne demektir?

Kuver, birçok restoranın menüsünde yer alması dolayısıyla vatandaşların da araştırdığı konular arasında yer aldı. Genellikle menülerde kuver ücreti olarak tabir edilen bu ibare, sipariş edilen menülere ek olarak tahsis edilen ücreti ifade etmektedir. Peki, kuver nedir ve ne anlama gelir? İşte, kuver ücreti hakkında merak edilen bazı detaylar

Kuver ücreti, son günlerde birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Restoran menülerinde yer alan bu ifadenin tam olarak ne anlama geldiğini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, kuver nedir? Kuver ücreti ne anlama gelmektedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KUVER ÜCRETİ NEDİR?

Kuver, Türk Dil Kurumu'nda yer alan bilgilere göre lokantalarda yemeklerin servisinden önce masaya serilen örtü manasını taşımaktadır.

Kuver ücreti ise bu örtüyle birlikte çatal, bıçak, kaşık, şamdan, tuzluk vb. şeylerin servise sunulmasından dolayı alınan ücreti ifade etmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı dokümanlarına göre ise kuver şu şekilde tanımlanmıştır;

"Salonda temizlik ve düzenleme (Mice en place) çalışmalarından sonra, müşteri masalarının hazırlanmasına sıra gelir. Bu hazırlık servis şekline, yiyeceklerin çeşitlerine, milletlerin servis yapma özelliklerine ve restoranın sınıfına göre değişir. Masa hazırlama işlemine, “servis açma” veya “kuver açma” denir. Amerikan otelciliğinde “set-up “ olarak tanımlanır.

Yemek yeme usulüne ve sırasına göre yemekte kullanılacak tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak, peçete, kül tablası, vazo, şamdan ve menaj gibi araçların yemek masası üzerine bir düzen içinde yerleştirilmesine kuver denir. Yiyecek içecek işletmelerinde kuver sözcüğü farklı anlamlarda da kullanılır. Örneğin, masada oturan konuk sayısı, bir ziyafetteki konuk sayısı, bir restorandaki oturma kapasitesi de “kuver” sayısı ile ifade edilir."

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