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    Kütüphanelerden 25 milyon kişi yararlandı

    AA
    27.03.2018 - 21:53 | Son Güncelleme:

    KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı’na bağlı halk kütüphanelerinden yararlanan kullanıcı sayısı, bir önceki yıla oranla yüzde 6 artarak, 2017 sonu itibarıyla 25 milyon 91 bin 232 oldu.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü öncülüğünde, kütüphanelerden daha fazla vatandaşın yararlanması, kütüphanelerin günün her saati hizmet veren, ‘yaşayan’ alanlara dönüştürülmesine yönelik çalışmalara devam ediliyor.

    Türkiye genelinde 1150 halk kütüphanesi, 552 üniversite kütüphanesi ve 1245'i Milli Eğitim Bakanlığı’nın çocukların hem okuyup hem de hayal dünyalarını geliştirmesi için okullarda başlatılan ‘Z-Kütüphaneler’ olmak üzere, 27 bin 283 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi ve bir milli kütüphane hizmet veriyor. Ayrıca Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nca 15 ilde kurulan 94 ‘semt kütüphanesi’nin yanı sıra belediyelere bağlı bin halk kütüphanesi bulunuyor. Halk kütüphanelerinde başlatılan iyileştirme çalışmaları kapsamında 2017 sonu itibarıyla 32 yeni kütüphane açılırken, 88 kütüphane binası da yeniden yapılandırıldı. 41 kütüphanenin yapımının ise devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, halk kütüphanelerinde 2016'da 1 milyon 697 bin 90 olan üye sayısı 2017'de yüzde 30 artışla 2 milyon 201 bin 39'a çıktı.

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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