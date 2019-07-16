Kutulara tahta koyup klima diye satmış

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKutulara tahta koyup klima diye satmış
GeriGündem Kutulara tahta koyup klima diye satmış
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)
16.07.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Kutulara tahta koyup klima diye satmış

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kutulara tahta koyup klima diye satmış

İSTANBUL'da klima ve kombi kutularının içine tahta koyarak "spot mal" diye müşterilerine toptan olarak sattığı iddiasıyla aranan Mutlu Yaşar S.(43) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin toptan verdiği kutuları "Açarsanız Garantisi bozulur" diyerek kontrol edilmesini engellediği belirtildi. Şüphelinin 5 mağdura piyasa 1 milyon 400 bin lira değerinde 620 kutu kombi ve klima sattığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre İstanbul'da polise başvuran Alper Y.  toptan 400 kutu klima alarak 720 bin lira ödeme yaptığını ancak daha sonra klima kutularının içinden tahta çıktığını söyleyerek şikayetçi oldu. Dolandırıldığını anlatan Alper Y. "Daha önce bana klima satmıştı. Herhangi bir problem çıkmamıştı. Bu kez elinde 400 kutu klima olduğunu söyledi.

720 bin lira karşılığında anlaştık. Mallar depoma geldikten sonra parayı ödedim. Ancak kutuları açmamam gerektiğini yoksa garantinin bozulacağını söyledi. Ben de ona inandım. Daha sonra kendi  müşterilerime  gönderdiğim klima kutularının içinde tahta çıktığı söylendi. Depodakileri kontrol ettiğimde hepsinin içinde tahta olduğunu gördüm." dedi.

ŞÜPHELİ AYNI YÖNTEMLE BAŞKALARINI DA DOLANDIRMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis şüpheli Mutlu Yaşar S.'nin peşine düştü. Polis önceki gün şüpheli Mutlu Yaşar S.'yi gözaltına aldı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin benzer yöntemlerle N.F., O.B. Ş.E., C.E. adlı işadamlarını da dolandırdığı ortaya çıktı. Şüphelinin toplamda sözde 620 kutu klima ve kombiyi 1 milyon 400 bin lira alarak sattığı belirtildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli hakkındaki dolandırıcılık iddialarını kabul etmedi. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Babadan mahrem imama meydan dayağı
S-400 sevkiyatı kapsamında 11'inci uçak Mürted'e indi
Mersin'deki ölümde yine aynı şüphe
Erdoğan’dan darbeye direnişin 3. yılında önemli mesajlar