‘Kütükte Anadolu yürekte İstanbullu’
AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi’nde AB Komiseri Violetta Bulç ile görüştü. İkilinin görüşmesi basına kapalı olarak yapıldı. Yıldırım daha sonra Şişli ve Beşiktaş’ta yerel seçim çalışmalarını sürdürdü.
AK Parti Şişli İlçe Başkanlığı önünde toplanan kalabalığa seslenen Yıldırım, “31 Mart’ta yeni bir destan yazacağız ”dedi. MHP ilçe başkanlığını da ziyaret eden Yıldırım, aralarında azınlık vakıflarının yöneticilerinin de bulunduğu STK temsilcileriyle bir araya geldi. Şişli’de bir otelde gerçekleştirilen buluşmada konuşan Yıldırım, “Kütükte Anadolu, yürekte İstanbullu olacağız. Şehir, aidiyet duygusuyla gelişir, zenginleşir. Bu kendi memleketimizi unutmak anlamına gelmiyor. Bizi besleyen, büyüten şehir İstanbul’u asla ihmal etmeyeceğiz. Şu zenginlik, şu mozaik bizim en büyük hazinemizdir. İstanbul’un resmini çizmek istesen adı Türkiye portresi olur ”diye konuştu. Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:
‘ULAŞIM BENİM İŞİM’
“Şişli’nin en büyük problemi, trafik ve ulaşım. Ulaşım benim işim. Türkiye’de hallettik, İstanbul’da hayli hayli hallederim. Şişli’de plansız yapılaşma çok var. Nefes alacak yer yok. Çözüm, bizde. Yapılaşmanın en fazla olduğu Talatpaşa ve Büyükdere Caddesi’nde şehir terasları yapacağız. O alanların altında yol devam edecek. Üzerinde de boydan boya yeşil alanlar olacak. Bu teraslarda ulaşım hatları, yolların böldüğü mahalleler birbiriyle buluşacak.
Sultan Abdülhamid’in yaptığı meşhur Şişli Etfal Hastanesi var biliyorsunuz. Bu hastane taşınıyor. Buradaki mirası, aslına uygun olarak ihya edecek, Hamidiye Etfal Sağlık Merkezi Çocuk ve Sağlık Bilimleri Parkı haline getireceğiz. Bir müzeyi de buraya kazandıracağız.”
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