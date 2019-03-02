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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özgür ALTUNCU /İSTANBUL
02.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Kütükte Anadolu yürekte İstanbullu’

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
‘Kütükte Anadolu yürekte İstanbullu’

AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi’nde AB Komiseri Violetta Bulç ile görüştü. İkilinin görüşmesi basına kapalı olarak yapıldı. Yıldırım daha sonra Şişli ve Beşiktaş’ta yerel seçim çalışmalarını sürdürdü.

AK Parti Şişli İlçe Başkanlığı önünde toplanan kalabalığa seslenen Yıldırım, “31 Mart’ta yeni bir destan yazacağız ”dedi. MHP ilçe başkanlığını da ziyaret eden Yıldırım, aralarında azınlık vakıflarının yöneticilerinin de bulunduğu STK temsilcileriyle bir araya geldi. Şişli’de bir otelde gerçekleştirilen buluşmada konuşan Yıldırım, “Kütükte Anadolu, yürekte İstanbullu olacağız. Şehir, aidiyet duygusuyla gelişir, zenginleşir. Bu kendi memleketimizi unutmak anlamına gelmiyor. Bizi besleyen, büyüten şehir İstanbul’u asla ihmal etmeyeceğiz. Şu zenginlik, şu mozaik bizim en büyük hazinemizdir. İstanbul’un resmini çizmek istesen adı Türkiye portresi olur ”diye konuştu. Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

‘ULAŞIM BENİM İŞİM’

“Şişli’nin en büyük problemi, trafik ve ulaşım. Ulaşım benim işim. Türkiye’de hallettik, İstanbul’da hayli hayli hallederim. Şişli’de plansız yapılaşma çok var. Nefes alacak yer yok. Çözüm, bizde. Yapılaşmanın en fazla olduğu Talatpaşa ve Büyükdere Caddesi’nde şehir terasları yapacağız. O alanların altında yol devam edecek. Üzerinde de boydan boya yeşil alanlar olacak. Bu teraslarda ulaşım hatları, yolların böldüğü mahalleler birbiriyle buluşacak.
Sultan Abdülhamid’in yaptığı meşhur Şişli Etfal Hastanesi var biliyorsunuz. Bu hastane taşınıyor. Buradaki mirası, aslına uygun olarak ihya edecek, Hamidiye Etfal Sağlık Merkezi Çocuk ve Sağlık Bilimleri Parkı haline getireceğiz. Bir müzeyi de buraya kazandıracağız.”

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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