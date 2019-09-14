Kütahyalı’ya 10 ay hapis
KATILDIĞI spor programında sarf ettiği sözlerle Boşnaklara hakaret etmekten yargılanan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, “halkın bir kesimini sosyal, sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul 27’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Kütahyalı katılmadı. Duruşmada Kütahyalı’nın avukatları ile, Kütahyalı’dan şikayetçi olan müşteki vekilleri hazır bulundu. Kütahyalı, duruşmada avukatı tarafından okunan yazılı beyanında, “Bosna Sancak Dernekleri ne ceza almamı istiyorlarsa razıyım. Bedeli ne ise en ağırını çekmek istiyorum. Şuursuzca söyledim” dedi. Kütahyalı’yı 10 ay hapis cezasına çarptıran ve takdir indirimi yapmayan mahkeme, cezayı ertelemedi, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi. Karar onaylandığı takdirde Kütahyalı cezaevine girecek.
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