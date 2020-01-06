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Haber Giriş: 06.01.2020 - 10:07,Son Güncelleme:/

Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 19 yaralı

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Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 19 yaralı

Kütahya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.

Kütahya- Eskişehir kara yolunda seyir halindeki otobüs, Kümbet kavşağı yakınlarında bariyerlere çarparak devrildi. Kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 19 kişi, sağlık ekiplerince Kütahya ve Eskişehir'deki hastanelere kaldırıldı.

Yaklaşık 40 yolcunun bulunduğu öğrenilen otobüsün kaza yerinden kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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