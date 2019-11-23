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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
23.11.2019 - 13:02, Son Güncelleme:

Üniversite öğrencileri sokak hayvanlarını unutmadı

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Üniversite öğrencileri sokak hayvanlarını unutmadı

Kütahya’da bir grup üniversite öğrencisi, sokak hayvanları için kendi imkanlarıyla yaptıkları kulübeleri kentin farklı noktalarına bıraktı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Sosyal Kooperatifçilik Topluluğu üyesi öğrenciler, bir kısmı atıklardan oluşan malzemelerle sokak hayvanları için kulübe yaptı.

Kulübeleri kentin farklı noktalarına bırakan öğrenciler, sokak hayvanlarının soğuk havalarda barınacakları bir yuvalarının olmasına imkan sağladı.

Topluluk üyesi Burak Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış öncesi sokak hayvanlarının yaşam koşullarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına kulübe yaptıklarını söyledi.

Yaklaşık 20 gönüllü arkadaşıyla birlikte yaptıkları kulübeleri kentteki farklı noktalara bıraktıklarını anlatan Yalçın, şöyle konuştu:

"Toplumumuzda hayvanların doğasının kış şartlarına uygun olduğu yönünde bir görüş var. Halbuki biz, insanlar olarak hayvanların doğal yaşam alanlarına müdahale ettiğimiz için birçok hayvanın yaşam koşulu zorlaşıyor. Bu amaçla havaların da soğumasıyla birlikte sokakta yaşayan hayvanlarımız için bir çalışma yapalım istedik. Bir kısmını atık, bir kısmını da satın aldığımız malzemelerle onlara kulübeler yaptık. Bu kulübeleri belediye ile görüşüp gerekli izni alarak sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu farklı noktalara bırakıyoruz."

Yalçın, önümüzdeki günlerde belediyenin desteğiyle sokak hayvanları için ahşap kulübeler yapacaklarını aktardı.

Öğrencilerden Beyza Nur Genç de sokak hayvanları için bir yapılan bir çalışmaya katıldığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

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