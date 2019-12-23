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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)
23.12.2019 - 12:11, Son Güncelleme:

Kütahya'da şoke eden olay! 2,5 yaşındaki kızıyla kendisini eve kilitledi

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Kütahya'da şoke eden olay! 2,5 yaşındaki kızıyla kendisini eve kilitledi

KÜTAHYA’da eşini dövüp, 2,5 yaşındaki kızıyla kendisini eve kilitleyen Dursun Y. (58), jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kadın ve kızı sığınma evine yerleştirilirken, Dursun Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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  • Eşini dövüp, kızı ile kendisini eve kilitledi
  • Eşini dövüp, kızı ile kendisini eve kilitledi
  • Eşini dövüp, kızı ile kendisini eve kilitledi
  • Eşini dövüp, kızı ile kendisini eve kilitledi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Şaphane ilçesine bağlı İnceğiz köyünde oturan Dursun Y., önceki gün eşi Y.Y.’yi (40) döverek evden attıktan sonra minik kızıyla birlikte kendisini eve kilitledi.

İhbar üzerine giden Jandarma ekipleri Dursun Y.’yi ikna ederek kapıyı açmasını sağladı.

Şüpheli Dursun Y., gözaltına alınırken, eşi Y.Y. ve kızı A.Y. savcılık talimatıyla sığınma evine yerleştirildi. Kütahya Jandarma Komutanlığı’nda ifadesi alınan Dursun Y., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Dursun Y.’nin geçen nisan ayında da eşi Y.Y.’yi dövmekten suç kaydı olduğu belirlendi.

JANDARMA MEGAFONLA UYARDI

İnceğiz köyünde komşuları tarafından cep telefonuyla görüntülenen olayda, jandarma ekipleri araç hoparlöründen Dursun Y.’ye hakkında gözaltı kararı olduğunu söyleyip, kapıyı açmasını istedi.

Cep telefonu görüntülerinde jandarma ekiplerinin arama ve gözaltı kararı olduğunu söylemesine karşın Dursun Y.’nin ‘Savcı gelsin o zaman’ diye karşılık vererek bir süre sonra kapıyı açtığı görüldü.

Jandarma ekiplerince gözaltına alındığı sırada konuşan Dursun Y., ‘İçerde çocuğum var, benim suçum ne?

Bunun sonucu hiç iyi olmaz, bak içerde uyuyan çocuğum var’ dediği duyuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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