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Tuna İŞLEYEN (DHA)
Haber Giriş: 18.01.2020 - 13:38,Son Güncelleme:/

Kütahya'da otomobil domuza çarptı: 2 yaralı

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Kütahya'da otomobil domuza çarptı: 2 yaralı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, domuza çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Harmancık karayolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Yusuf D. yönetimindeki 43 AAT 255 plakalı otomobil, Sorkun Boğazı mevkiinde aniden önüne çıkan domuza çarptı. Kazada otomobildeki H.D. ve K.D. yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan H.D. ve K.D.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

 

 

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