Kütahya'da FETÖ operasyon
Hatay'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kütahya'da gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
Öğretmenlikten ihraç edilen şüpheliler Mustafa F. (35) ve eşi Selmanur F. (34), jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderildi.
Selmanur F. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Mustafa F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hatay 3. Ağır Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı çıkarılan Selmanur F'nin, örgütün "Hatay il kadın imamlarından" olduğu ayrıca ByLock'un yoğun kullanıcıları arasında yer aldığı iddia edildi.
Kütahya Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla haklarında yakalama kararı bulunan ve 2 yıldır aranan, öğretmenlikten ihraç edilmiş Mustafa F. ve eşi Selmanur F'nin, Zafertepe Mahallesi'ndeki apartman dairesinde saklandıklarını belirlemişti. Adrese dün düzenlenen operasyonla zanlılar gözaltına alınmıştı.
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