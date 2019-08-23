Kütahya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKütahya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var...
GeriGündem Kütahya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)
23.08.2019 - 09:29, Son Güncelleme:

Kütahya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kütahya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde bir ambulans ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, aralarında sağlık personelinin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

10
  • Ambulansında karıştığı zincirleme kazada 3 kişi öldü, 4 yaralı
  • Ambulansında karıştığı zincirleme kazada 3 kişi öldü, 4 yaralı
  • Ambulansında karıştığı zincirleme kazada 3 kişi öldü, 4 yaralı
  • Ambulansında karıştığı zincirleme kazada 3 kişi öldü, 4 yaralı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, akşam saatlerinde Kütahya Aslanapa karayolu Yanlısaray köyü yol ayrımında meydana geldi. Gediz ilçesinden kalp krizi geçiren Recep Çicek isimli hastayı Kütahya Sağlık Bilimleri Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getiren Cevdet Işık yönetimindeki 43 BD 081 plakalı ambulans, önünde seyreden Himmet Duvar yönetimindeki 03 VZ 680 plakalı otomobille çarpıştı.

Savrulan otomobil önce ambulansın arkasından gelen hasta yakınlarının bulunduğu Halil İbrahim Çiçek yönetimindeki 15 SC 197 plakalı otomobile, ardından da demir bariyerlere çarparak durdu.

Zincirleme kazada otomobil sürücüsü Himmet Duvar, otomobilde yolcu olarak bulunan Recep Çiçek ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Veli Balsak hayatını kaybetti. Kazada Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Tugay Tüzen, ambulans sürücüsü Cevdet Işık, Paramedik Mehmet Azcan, Recep Çiçek’in torunu Beytullah Çiçek yaralandı.

Kütahya'da ambulans ile iki otomobil çarpıştı
daha fazla video için



Kazaya karışan ambulans sürücüsü Cevdet Işık telsiz anonsu ile 112 Komuta merkezine kaza yaptıklarını söyleyerek ambulans ve AFAD ekibi talep etti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybedenlerin cesetleri hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Skandal âdet! Oyun değil istismar! Videonun ardından aileler harekete geçti
Bakan Pakdemirli: Ben pilotum bana yutturamazlar
İspanyol öğrenciye tecavüz soruşturmasında takipsizlik kalktı
Onlarca öğrenci ve veli mağdur... Franchise okul şoku!