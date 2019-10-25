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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
25.10.2019 - 18:42, Son Güncelleme:

Kütahya'da akılalmaz olay! Eşiyle ilişkisi olan kişiden...

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Kütahya'da, eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendiği M.C.'den (43) çıplak fotoğraflar ve görüntüleri yaymakla tehdit edip 52 bin 800 TL alan V.G. (39), tekrar para istediğinde, polis ekiplerince buluşma yerinde düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan V.G., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

​Kentte yaşayan M.C., bir süre önce evli olan Y.G. (37) ile ilişki yaşamaya başladı.

52 BİN 800 TL ALDI, 22 BİN 500 TL DAHA İSTEDİ

İkili iddiaya göre ilişki sırasında birbirlerine çıplak fotoğraflar gönderdi. Y.G.'nin eşi V.G. bir süre sonra bu durumu öğrendi ve M.C.'yle iletişime geçip, görüntüleri yaymakla tehdit etti. V.G., bıçakla da tehdit ettiği M.C.'den 4 ayda 52 bin 800 TL para aldı. Çarşamba günü M.C.'yi yeniden arayan V.G., 22 bin 500 TL daha ödemesini söyleyip tehdit etti.

Buluşma yerini de söyleyen V.G.'nin telefonu kapatmasının ardından M.C. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek durumu anlatıp şikayette bulundu.

Kütahyada akılalmaz olay Eşiyle ilişkisi olan kişiden...

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla M.C. para dolu bir zarfla buluşma yerine giderken, polis de buluşma noktasındaki kahvehanede güvenlik tedbiri alıp arka masaya oturarak görüşmeyi izledi. V.G., bir süre sohbet ettiği M.C.'den zarfla parayı aldıktan sonra giderken polisin baskını sonucu suçüstü yakalandı.

Kütahyada akılalmaz olay Eşiyle ilişkisi olan kişiden...

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan V.G. İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'bıçakla tehdit', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çıplak görüntü yaymakla şantaj' ve 'hakaret' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan V.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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