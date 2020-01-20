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Oğuzhan KILIÇ (DHA)
Haber Giriş: 20.01.2020 - 11:37,Son Güncelleme:/

Kütahya'da 11 fabrika işçisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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Kütahya'da 11 fabrika işçisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

KÜTAHYA 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki seramik fabrikasında işçi olarak çalışan 11 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürüldü.

Kütahya 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan seramik fabrikasında, akşam yemeğinin ardından bazı işçilerde mide bulantısı ve kusma şikayeti başladı. Yedikleri yemekten zehirlendiği sanılan 11 fabrika işçisi, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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