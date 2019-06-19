Kusuru belirlemekte yetersiz kalınmış
GEZİ Parkı eylemlerine 16 Haziran 2013 tarihinde yapılan müdahalede Okmeydanı’nda gaz bombası fişeğinin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın (15) öldürülmesine ilişkin davada, 6 yıl sonra olay yerinde yapılan keşfe ilişkin rapor dava dosyasına girdi.
İstanbul 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce olay yerinde 6 yıl sonra 10 Nisan 2019’da yapılan keşifte 2’si gaz tüfeği bilirkişisi, biri olay yeri inceleme bilirkişisi olmak üzere 3 jandarma görevlisi görev almıştı. Hazırlanan 29 Mayıs 2019 tarihli 12 sayfalık raporda şöyle denildi: “Belirlenen gaz tüfeği bilirkişilerinin sadece gaz tüfeği kullanıcısı olduklarından dolayı olayda kusur oranlarının tespitinde yetersiz kalmışlardır. Jandarma genelinde gaz tüfeği eğitimlerinin yapıldığı İzmir Foça Jandarma Okul Komutanlığı’nda bulunan usta öğreticilerden veya Adli Tıp Kurumu’nun ilgili başkanlıklarınca kusur oranlarının tespit edilmesinin uygun olduğu değerlendirilmiştir. Söz konusu görüntülere göre atışların yapıldığı esnada ZET’çi polislerin sırt kısımlarının kameraya dönük vaziyette olduğundan kaç derece ile atış yapıldığı tespit edilememiştir.”
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