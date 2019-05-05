Kusmak orucu bozar mı? İşte Diyanet'in verdiği yanıt
Müslümanlar için mübarek olan ve oruç ibadetinin idrak edileceği ramazan ayının gelmesi ile beraber, vatandaşların da orucu bozan durumlar ile ilgili bilgileri araştırması da hız kazandı. Merak edilen konulardan birini de kusmak oluşturuyor. Peki, oruçlu iken mide bulantısı sonrası kusmak orucu bozuyor mu? İşte, Diyanet'in verdiği bilgiler doğrultusunda o konu hakkında merak edilenler.
Yaşanan açlıkla beraber oruçluyken mide bulantısı ve kusma durumu bazı kişilerde görülüyor. Bununla beraber 'Oruçluyken kusmak orucu bozar mı?' sorusu oruç tutan vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın o soru ile ilgili verdiği cevap...
Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.
Hz. Peygamber (s.a.s.), “Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin.” (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.
Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 332; el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 226).
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