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    Kusmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre istifra edince oruç bozulur mu?

    Hürriyet Haber
    17.05.2018 - 10:14 | Son Güncelleme:

    Kusmak orucu bozar mı sorusu, geçirdikleri rahatsızlık dolasıyla istifra etmek zorunda kalan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı kusmak orucu bozar mı konusuyla ilgili detayları araştıran vatandaşlar, buna göre ibadetlerine yön verecek. Peki, Diyanet bilgisine göre kusmak orucu bozar mı? İşte, merak edilen detaylar

    Kusmak orucu bozar mı konusu son günlerin merakla araştırılan hususlarından birisi oldu. Oruç ibadetini ifa eden Müslümanlar, karşılaştıkları rahatsızlığın sonucunda istifra etmeleri dolayısıyla Diyanet'in bu konudaki görüşlerini sorguladı. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre kusmak orucu bozar mı? İşte, detaylı bilgiler

    KUSMAK ORUCU BOZAR MI?

    Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.

    Hz. Peygamber (s.a.s.), “Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin.” (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.

    Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 332; el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 226).

    KUSMAK ABDESTİ BOZAR MI?

    Hz. Peygamberin (s.a.s.) kusmaktan dolayı abdest aldığı rivayet edilmiştir (Tirmizî, Tahâret, 64). Ancak bunun ağız dolusu olması gerekir. Ağız dolusu kusulan şey, ister yemek ister safra ister kan olsun abdesti bozar. Balgam ise tükürük hükmünde olup abdesti bozmaz. Ağız dolusu sayılmanın ölçüsü, gelen kusmuğun zorlanmadan tutulamayacak bir durumda olmasıdır. Bulunduğu ortamı değiştirmeden birden fazla kusma halinde toplamı ağız dolusu olan kusmukla da abdest bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, I, 110-113; Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 49-52; Meydânî, el-Lübâb, I, 12).
    Şâfiîlere göre ise kusmakla abdest bozulmaz (Mâverdî, el-Hâvî, I, 199-200).

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