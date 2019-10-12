Kuşluhan Köyü nerede? İşte Kuşluhan Köyü'nün bağlı olduğu il ve coğrafi konumu
"Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisinin çekildiği yer olan Kuşluhan Köyü, dizi ile beraber gündeme geldi. Yeşil doğası ve sahip olduğu doğal güzellikler ile dikkat çeken Kuşuhan Köyü'nün hangi ilde olduğunu merak eden izleyiciler, haritada köyün coğrafi konumunu araştırmaya başladı. Peki, Kuşluhan Köyü nerede? Kuşluhan Köyü hangi ile bağlı? İşte, merak edilen köyün bağlı olduğu il ve coğrafi konumu.
"Kuşluhan Köyü hangi ilde?" sorusunun cevabı son günlerde internette merak konusu oldu. Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Kuşluhan Köyü Bulancak ilçesinde yer alan ve ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı bir köydür. İşte, Kuşluhan Köyü'nün bağlı olduğu il ve tarihi hakkında detaylar.
Kuşluhan, Giresun ilinin Bulancak ilçesine bağlı bir köydür. Köy adını, içindeki ördek gölünün kuşların uğrak yeri olmasından almıştır. Kuşluhan Giresun iline 20 km, Bulancak ilçesine 5 km uzaklıktadır. Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.
Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi yer almaktadır.
BULANCAK İLÇESİNİN TARİFİ
Topraklarının büyüklüğü 608 kilometrekaredir. İlçeye bağlı 61 köy mevcuttur. Yerli halkın önemli bir bölümünü Türkmen Çepniler oluşturur. İklim ve coğrafi özellikler bakımından Giresun ile benzerlik gösterir. 1887 yılında belediye kurulmuş, 1934 yılında ilçe olmuştur.
Bölgenin bilinen tarihi Hititlere kadar inmektedir. MÖ 1400-1200 yıllarında bölge Hititlerin yönetiminde iken Trabzon-Erzurum-Giresun yörelerine Azzi Ülkesi denilmekte idi. Antik Çağ'da Ege Bölgesi’nde hüküm süren, ticaret yapan Miletosluların yöredeki ilk kolonisi Kerasus adı ile kurulmuştur.
MS 395 yılında Roma İmparatorluğu ikiye ayrılınca Bulancak yöresi de, Doğu Roma İmparatorluğu’nun yönetimine girmiştir. MS 11. yüzyılda, Doğu Roma İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul, Haçlılar tarafından istila edilince İmparator Manuel Kommenos’un çocukları Trabzon’a gelerek MS 1204 yılında, Trabzon başkent olmak üzere Trabzon İmparatorluğu’nu kurdular. Bulancak da bu devletin sınırları içerisinde kaldı. Ve Komnenoslar döneminde şehre Terastios adı verildi.
Bulancak ilçesi, Akköy adı ile Giresun’a bağlı iken 1887 yılında belediye kurulmuş, 1934 yılında da ilçe olmuştur. Burada Türkmen Çepnileri ve Rumların yaşadığı, 1900'lü yıllarda Rize ve Artvin'den bazı Lazların buraya göçtüğü bilinmektedir.
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