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    Kuşların müteahhidi

    AA
    15.03.2018 - 22:24 | Son Güncelleme:

    MALATYA’da 45 yıl manifaturacılık yapan Kenan Durgun (70) yaklaşık 30 yıldır “O canlar bize emanet” dediği kuşlar için saray, kedi ve köpekler için de konak görünümlü yuvalar yapıyor.

    Emekli olduktan sonra evinin bahçesine atölye kuran Durgun, bugüne kadar hayvanlar için yaklaşık 3 bin yuva yaptığını söyledi. Kuşlar için saray, cami, şato görünümünde 13 katlı ve 150-200 odalı, kedi ve köpekler için de konak görünümlü yuvalar üreten Durgun, hiçbir maddi beklentisi olmadan yaptığı yuvaları, kendi imkanlarıyla hem kentteki hem de Türkiye’nin çeşitli şehirlerindeki belediyelere gönderiyor. Kuş yuvası yapmanın çocukluğundan bu yana hobisi olduğunu belirten Durgun şöyle konuştu:

    “Biz çocukken toprak evlerde yaşardık. Kuşlar da yuva yapmak için toprak evlerin uygun yerlerini gagalarıyla oyup orada yaşarlardı. Şimdi her taraf betonlaştı, kuşların yaşama şansı kalmadı. Yaptığım kuş evlerinin tamamı hizmet veriyor. Yuvaları insanlara tanıtmak için bedava dağıttım, Türkiye’nin çeşitli illerine gönderdim. Kolilerin içerisine mektup da yazıyorum. Bunlar 2-3 yere asılır da insanlara örnek olabilir miyim diye, gücümün yettiği kadar uğraşıyorum. Yuvaların her santimetresinde el işçiliğim vardır. Ayrıca yuvaları en az 100 yıl dayanıklı olmasını planlayarak yapıyorum.”

    Etiketler: Malatya , hayvansever , gazetehaberleri , gündem
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