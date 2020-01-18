Kuşların doğurganlığına yeni tehdit: Mazot

Meclİs Genel Kurulu’nda görüşülen Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu, raporunda tarım ilaçlarının yaban hayata ve dolaylı olarak insan sağlığına zararı konusunda uyarılarda bulundu. Rapordaki değerlendirmeler özetle şöyle:



“Özellikle yerli hayvan türlerinden keklikler ile göçe hazırlanan bıldırcın ve üveyikler için ilaçlı tohumlar önemli sorunlara neden olmaktadır. Tohumlar tarım alanlarına yüzlek olarak bırakılmakta, üreticiler bu ekim şeklini tercih etmelerinde mazot girdilerinin fazlalığını sebep göstermektedir. Bu yemleri yemelerine bağlı olarak kuşların üreme kabiliyetlerini yitirdikleri, bilimsel çalışmalarla ortaya konulmuştur. Ülkemizde nesli dünya ölçeğinde tehlike altında olan toy, kelaynak gibi bazı kuş türleri tarım alanlarına bağımlı yaşamaktadır. Toyların buğday tarlalarına yuva yapması nedeniyle ve bu kuşların yavruları uçamadan hasat yapıldığı için yavrular biçerdöver ile zarar görmekte veya saman balyası içinde sıkışarak ölmektedir. Pestisitler yaban hayvanlarının üreme dönemlerinde ülkemizde yoğun kullanılmaktadır. 50 çeşit farklı tarım ilacının farklı kuş türlerini öldürdüğü tespit edilmiştir. Son zamanlarda ‘herbisit’ olarak adlandırılan yabancı ot ilaçları da kısır bireylerin ve boş yumurta sorunlarının oluşmasına neden olmaktadır.”

SALGIN HASTALIKLAR ARTIŞ GÖSTERDİ

* İKLİM değişikliğinin kuşları tehdit ettiğinin vurgulandığı raporda, “Su kaynaklarının kurumuş olması birçok kuşun yaşamlarını yitirmesine sebep olmaktadır. Yaşam alanlarındaki suların azalması daha fazla kuşun daha küçük habitatlara sıkışmasına sebep olmaktadır. Bu durum aynı zamanda salgın hastalıkların artmasına da sebep olmuştur” denildi.

KOMİSYONUN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

* İlaçlı tohum ekimleri kısıtlanmalı ya da yüzlek ekim yapanlara yaptırım uygulanmalı.

* Tarım alanlarına bağlı yaşayan türlerin yaşamına olanak sağlayacak tarım desenleri belirlenmeli.

* İlaçlama, gübreleme zamanlaması ve uygulama şekli tarım teşkilatlarınca yoğun şekilde denetlenmeli.

* Tarımsal ambalajlar için geri dönüşüm bedeli konularak doğaya atılması önlenmeli.

* Aşırı iklim olaylarında yaşam alanlarına takviye besin maddeleri, su ve yapay barınma mekânı kurulmalı.

* İstanbul Kumburgaz, Güzelce bölgesinde bir milyon fazla leyleğin konaklaması nedeniyle 500 dekarlık sulak alan oluşturulmalı.