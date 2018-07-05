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    Kuşlara ateş ederken babasını öldürdü

    Hürriyet Haber
    05.07.2018 - 11:35 | Son Güncelleme:

    Van’ın Muradiye ilçesinde kuşlara ateş eden oğlu tarafından vurulan baba, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    Alınan bilgilere göre olay, hafta sonu Yavuzselim Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin önündeki meyve bahçesinde kuşlara pompalı tüfekle ateş eden Ü.T. (18),  60 yaşlarındaki babası Fahrettin T.’yi yüzünden vurdu. Muradiye Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Van’a sevk edilen baba Fahrettin T., tüm müdahalelere rağmen dün akşam hayatını kaybetti.

    Fahrettin T., Muradiye Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilirken, oğlu Ü.T. ise olay günü tutuklanarak Erciş Cezaevine gönderildi.

    Etiketler: babasını vurdu , son dakika , haberler
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