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    Kuşlar filmi gibi! Hindiler...

    Alper TURGUT (DHA)
    24.05.2018 - 10:00 | Son Güncelleme:

    Ardahan'ın Posof ilçesinde, elektrik abonelerinin sayaçlarını okumakla görevli Özgür Acar'a girdiği bir evin bahçesinde hindiler saldırdı.

    Posof ilçe merkezinde elektrik sayaçlarını kontrol etmek ve ücretlerini belirlemekte görevli ARAS EDAS personeli Özgür Acar'a, girdiği bir evin bahçesindeki hindiler saldırdı. Etrafında dolaşan ve peşinden koşan hindilerden kurtulamayan Acar, sayacı okuyamadı.

    Ev sahibinin gelip hindileri uzaklaştırmasının ardından sayacı okuyup, rahat bir nefes alan Özgür Acar, "Zaman zaman köpek saldırısına uğradığımız olmuştu. Ama ilk kez hindi saldırısıyla karşı karşıya kaldım" dedi.

    Kuşlar filmi gibi Hindiler...

    KUŞLAR FİLMİ

    Yönetmeliğini Alfred Hitchcock'un yaptığı 'Kuşlar' filminde Tippi Hedren, Jessica Tandy, Veronica Cartwright, Suzanne Pleshette, Lonny Chapman yer alıyordu. Filmde bir sahil kasabasında insanlara saldıran kuşlar konu ediliyordu.

    Kuşlar filmi gibi Hindiler...

    Etiketler: saldırı , fatura , gündem
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