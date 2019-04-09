‘Küskün’ün mazbata zeybeği
CHP’den aday gösterilmeyince bağımsız veya başka partiden yarışa giren adaylardan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile Antalya’nın Kemer İlçesi Belediye Başkanı Necati Topaloğlu seçimlerden galip çıktı. Muharrem İnce, Kesimoğlu’nun partiye dönmesi için yönetime çağrı yaptı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi CHP listelerinde yer alamayan bazı isimler bağımsız veya başka partilerden aday olmuştu. İstanbul Şişli’de Mustafa Sarıgül, Silivri’de Selami Değirmenci, Avcılar’da Handan Toprak Benli, Marmaris’te Ali Acar DSP’den seçime girerken, Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu bağımsız olarak yarışa katılmıştı.
Bu isimlerden sadece 2’si kazandı. Kırklareli Belediye Başkanlığı görevini sürdürürken aday gösterilmeyince istifa ederek bağımsız olarak yeniden yarışa giren Kesimoğlu ile Kemer’de DSP’den aday olan Necati Topaloğlu küskünler arasında çıkan iki galip oldu. DSP’den seçime giren Topaloğlu, CHP’li adaydan 5 puan fazla oy alarak seçilirken, bağımsız giren Kesimoğlu, CHP’li adaya ciddi bir fark attı.
CHP’YE DÖNECEK Mİ?
Seçimleri 112 oy farkla alarak mazbatasını alıp göreve başlayan Kesimoğlu’nun, eski partisi CHP’ye dönüp dönmeyeceği merak ediliyor. CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, bu konuda CHP’ye çağrı yaparak, “Kırklareli’nde parti yönetimi tarafından aday gösterilmeyen Mehmet Siyam Kesimoğlu seçimde büyük bir başarıya imza attı. Sandıkta kazandığını da seçim kurulunda yedirmedi. Şimdi partimizi yönetenlere düşen görev hata yaptığını kabul edip Kesimoğlu’nu partiye davet etmektir” ifadelerini kullandı.
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