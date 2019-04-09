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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN / ANKARA
09.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Küskün’ün mazbata zeybeği

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‘Küskün’ün mazbata zeybeği

CHP’den aday gösterilmeyince bağımsız veya başka partiden yarışa giren adaylardan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile Antalya’nın Kemer İlçesi Belediye Başkanı Necati Topaloğlu seçimlerden galip çıktı. Muharrem İnce, Kesimoğlu’nun partiye dönmesi için yönetime çağrı yaptı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi CHP listelerinde yer alamayan bazı isimler bağımsız veya başka partilerden aday olmuştu. İstanbul Şişli’de Mustafa Sarıgül, Silivri’de Selami Değirmenci, Avcılar’da Handan Toprak Benli, Marmaris’te Ali Acar DSP’den seçime girerken, Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu bağımsız olarak yarışa katılmıştı.

Bu isimlerden sadece 2’si kazandı. Kırklareli Belediye Başkanlığı görevini sürdürürken aday gösterilmeyince istifa ederek bağımsız olarak yeniden yarışa giren Kesimoğlu ile Kemer’de DSP’den aday olan Necati Topaloğlu küskünler arasında çıkan iki galip oldu. DSP’den seçime giren Topaloğlu, CHP’li adaydan 5 puan fazla oy alarak seçilirken, bağımsız giren Kesimoğlu, CHP’li adaya ciddi bir fark attı.

‘Küskün’ün mazbata zeybeği

CHP’YE DÖNECEK Mİ?

Seçimleri 112 oy farkla alarak mazbatasını alıp göreve başlayan Kesimoğlu’nun, eski partisi CHP’ye dönüp dönmeyeceği merak ediliyor. CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, bu konuda CHP’ye çağrı yaparak, “Kırklareli’nde parti yönetimi tarafından aday gösterilmeyen Mehmet Siyam Kesimoğlu seçimde büyük bir başarıya imza attı. Sandıkta kazandığını da seçim kurulunda yedirmedi. Şimdi partimizi yönetenlere düşen görev hata yaptığını kabul edip Kesimoğlu’nu partiye davet etmektir” ifadelerini kullandı.

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