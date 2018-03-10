Kuşatma başlıyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri Cinderes’i ele geçirdikten sonra Afrin’e doğru ilerleyişini sürdürüyor.



TSK ve ÖSO, Afrin’in kuzeydoğusunda Şavarighat El Caviz ve Melkiye köylerini terör örgütü PYD/PKK’dan alarak merkez ilçe sınırına dayandı. Kuzeyde de Kaçkader tepesi ile civarındaki iki köy teröristlerden temizlendi. Askeri uzmanlar TSK ve ÖSO’nun Afrin’e kuzeyde yaklaşık 7, güneyde ise 11 kilometre uzaklıkta olduğuna dikkat çekerek, ilçe merkezinin kuzeydoğudan ve güneybatıdan ‘kerpeten kıskacı’na alınmaya başladığını vurguladılar.



BARAJ DA ALINDI

TSK ve ÖSO’nun ele geçirdiği bir diğer önemli köy de Afrin’in kuzeydoğusunda Şeran beldesinin güney yamacındaki Büyük Halobu köyü oldu. Bu köyün alınmasıyla Afrin, Şeran ve Azez’in elektrik ve su ihtiyacını büyük ölçüde karşılayan ‘17 Nisan’ isimli barajda santral binası ve kontrol merkezi TSK ve ÖSO kontrolüne geçti. Baraj göletinin batı kesimlerinde ise halen teröristlerin olduğu belirtildi.



MABATLI HEDEFTE

Afrin’de dün öğle saatleri itibarıyla 5’i belde, 126’sı köy, 30’u stratejik tepe ve yükselti olmak üzere 161 yeri kontrol altına alan TSK ve ÖSO, bir yandan Afrin ilçe merkezine doğru hareket ederken, diğer yandan batıda da Cinderes kadar büyük ve demografik yapısı oldukça karmaşık olan Mabatlı beldesini de almak için yükleniyor. Daha önce ele geçirilen Raco’nun güneydoğusunda bulunan bu beldenin alınmasıyla batı cephesinde de çok önemli bir alan genişlemesi sağlanacak.



Ele geçirilen Cinderes’te stratejik noktalar, sokak araları ve binalarda tuzakları etkisiz hale getirme çalışmalarının sürdüğü, arama faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.



HALKIN TERÖRDEN KAÇIŞI

Türk güvenlik yetkililerinin yerel kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, Afrin’i terk etmek isteyen Arap ve Kürt kökenli siviller, Esad rejimine bağlı bölgelere gitmek istiyor. Ancak teröristler sivillerin ilçeyi terk etmesine izin vermiyor. Sivil halkın gece karanlığını fırsat bilerek ilçeden kaçmak için planlar yaptığı, teröristlerin yollara mayın ve el yapımı patlayıcı ile tuzak kurup kurmadığını anlamak için hayvanlardan yararlanmaya başladığı belirtildi. Ele geçirilen yerlerde teröristlerin sızma girişimlerine karşı havadan ve karadan bombardıman devam ederken, Genelkurmay Başkanlığı dün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısını 3 bin 149 olarak duyurdu.



