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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)
29.06.2019 - 14:52, Son Güncelleme:

Kuşadası'nda üzücü olay

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Kuşadası'nda üzücü olay

AYDIN'ın Kuşadası Körfezi'nde, karaya vuran çizgili yunus telef oldu. Körfezde geçen hafta da Caretta Caretta cinsi 3 deniz kaplumbağası ölü bulunmuştu.

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  • Kuşadası Körfezinde telef olan bir yunus karaya vurdu
  • Kuşadası Körfezinde telef olan bir yunus karaya vurdu
  • Kuşadası Körfezinde telef olan bir yunus karaya vurdu
  • Kuşadası Körfezinde telef olan bir yunus karaya vurdu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Geçen perşembe günü akşam saatlerinde Pygela Plajı'na gelenler, stenella coeruleoalba türündeki çizgili yunusun kumsala vurduğunu gördü. Yardıma koşup, 2 metre 10 santimetre boyundaki yunusu tekrar denize göndermek için yoğun çaba harcayan vatandaşlar, başarılı olamadı.

Geçen hafta içinde, Caretta Caretta cinsi 3 iribaş deniz kaplumbağasının ölümünden sonra bir yunusun da telef olması, doğa dostlarını üzdü. Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürülen yunusa, nekropsi yapıldı.

Nekropsiyi yapan Prof. Dr. Süleyman Aypak, "Yunusa yapılan iç organ incelemelerinde akciğer, bağırsağın farklı bölümleri ve derisinde farklı türlerde parazitlere rastlanmıştır. Parazitlerin türleri yapılacak ileri tetkiklerle belirlenecek olup, dikkat çekecek düzeyde yoğun oldukları gözlenmiştir" dedi.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Bu tür vakalarda ne yazık ki bir rehabilitasyon merkezi olmadığından büyük sıkıntı çekiliyor. Kontrol altına alınabilecek ve gerekli tedavilerinin uygulanabileceği bir havuz bile yok.

Sıklıkla karşılaşılan bu durumlar için özellikle Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda bir rehabilitasyon merkezinin oluşturulması, böyle durumlarda bu nadir canlıların hayatının kurtarılmasını sağlayacaktır" dedi.

Sürücü, son olarak telef olan 3 deniz kaplumbağasının da naylon poşet ya da misina gibi insani atıklar sonucu telef olduğunu sandıklarını belirterek, "Kumsala atık malzeme atanları uyarmak ve bu atıkların denize karışmasına engel olmak, bu tür deniz canlılarının korunmasını sağlayacaktır" dedi.

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