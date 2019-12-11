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İHA
11.12.2019 - 17:06, Son Güncelleme:

Kuşadası’nda sağanak yağmur etkili oldu

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Kuşadası’nda sağanak yağmur etkili oldu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, Kuşadası’nda yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı yollar kapanırken, cadde ve sokaklar göle döndü.

Kuşadası’nda öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ile Kuşadası Ticaret Odası önünde yolun karşılıklı bölümleri göle çevirdi. Otogar Kavşağı, zaman zaman aksamalara neden oldu bazı araçlar yolda kaldı, yolda kalan araçlara Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yardım etti.

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