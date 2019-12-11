Kuşadası’nda sağanak yağmur etkili oldu

Kuşadası’nda öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ile Kuşadası Ticaret Odası önünde yolun karşılıklı bölümleri göle çevirdi. Otogar Kavşağı, zaman zaman aksamalara neden oldu bazı araçlar yolda kaldı, yolda kalan araçlara Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yardım etti.