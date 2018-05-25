Kuşadası'nda fuhuş operasyonu

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Cuma Pazarı mevkisinde fuhuş yaptığını belirledikleri Moldova, Kazakistan ve Kırgısiztan uyruklu 3 kadını, teknik ve fiziki takibe aldı. 3 kadının, para karşılığı erkeklerle birlikte olmak için anlaşıp, bölgedeki bir otele gitmesi üzerine, polis harekete geçti.



Otele operasyon düzenleyen polis, fuhuş yaptıkları belirlenen Kırgızistan uyruklu N.Y., Moldova uyruklu L.P. ve Kazakistan uyruklu L.D.’yi yakaladı. Otel sahibi M.D. ve resepsiyon görevlisi S.H. de fuhşa aracılık etmek suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kadın, polisteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Fuhşa aracılık ettikleri ileri sürülen 2 şüphelinin ise polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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