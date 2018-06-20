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    Kuşadası'dan Samos'a kaçmaya çalışan 2 İranlı yakalandı

    Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)
    20.06.2018 - 12:50 | Son Güncelleme:

    AYDIN'ın Kuşadası ilçesine turist olarak gelen 2 İranlı, iki metrelik lastik botla Yunanistan'ın Samos Adası'na kaçmaya çalışırken jandarmaya ekiplerince yakalandı.

    Jandarma asayiş ekipleri dün akşam, Güzelçamlı Mahallesi Millipark Mersindere Mevkii'ndeki ormanlık alanda 2 kişinin yasa dışı geçiş için hazırlık yaptığın öğrendi. Operasyon düzenleyen jandarma, kente turist olarak geldikleri belirlenen İran uyruklu M.S. ve S.R.'yi yakaladı. İki İranlı'nın Yunanistan'ın Samos Adası'na kaçma hazırlında oldukları anlaşıldı. İranlıların yanlarında ayrıca 2 can yeleği, 2 metre uzunluğunda turuncu renkte lastik bot, 2 kürek ve 1 hava pompası ele geçirildi. Pasaport kanuna muhalefet suçundan haklarında işlem yapılan İranlılar, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Etiketler: kuşadası , kaçak , son dakika , haberler
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