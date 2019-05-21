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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kadir ÖZEN/AYDIN (DHA)
21.05.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Kuşadası ve Didim'de 59 kaçak göçmen yakalandı

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Kuşadası ve Didim'de 59 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinden yasa dışı yollarla Yunan adalarına gitmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 59 kaçak göçmen yakalandı.

Kuşadası Körfezi'nde görevli Sahil Güvenlik botu, dün saat 05.00 sıralarında açıklarda bir lastik bot olduğunu tespit etti. Hemen durdurulan lastik botta 22'si Suriye, 7'si Kongo, 2'si Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu toplam 31 kaçak göçmen yakalandı. 20'si erkek, 5'i kadın, 6'sı çocuk olan kaçak göçmenler, kıyıya çıkarıldı.

Kuşadası ve Didimde 59 kaçak göçmen yakalandı

Didim açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botu da ilk yakalama olayından 2 saat sonra denizde ilerleyen bir lastik bot olduğunu belirledi. Durdurulan lastik botta 20'si Filistin, 8'i Suriye uyruklu toplam 28 kaçak göçmen yakalandı. 17'si erkek, 6'sı kadın , 5'i çocuk olan grup da kıyıya getirildi. Toplam 59 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kuşadası ve Didimde 59 kaçak göçmen yakalandı

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