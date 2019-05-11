Kuşadası ve Didim açıklarında 145 kaçak göçmen yakalandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKuşadası ve Didim açıklarında 145 kaçak göçmen yakalandı
GeriGündem Kuşadası ve Didim açıklarında 145 kaçak göçmen yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Kadir ÖZEN/ AYDIN, (DHA)
11.05.2019 - 10:08, Son Güncelleme:

Kuşadası ve Didim açıklarında 145 kaçak göçmen yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kuşadası ve Didim açıklarında 145 kaçak göçmen yakalandı

AYDIN'ın Kuşadası ve Didim ilçeleri açıklarında yapılan 3 ayrı operasyonda, lastik botlarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 145 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, geçen perşembe günü saat 05.30 sıralarında, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botla bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalıştığını öğrendi. Bölgeye giden ekipler, durdurdukları lastik bottaki Afganistan uyruklu 47 kaçak göçmeni yakaladı. 13'ü erkek, 15'i kadın ve 19'u çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi.

Didim'de aynı gün saat 06.30 sıralarında, devriye görevindeki Sahil Güvenlik ekipleri, hareket halindeki bir lastik botu tespit etti. Kontrol edilen lastik bottaki 17'si Suriye, 13'ü Filistin ve 8'i Irak uyruklu toplam 38 kaçak göçmen yakalandı. 13'ü erkek, 7'si kadın ve 18'i çocuk olan bu grup da Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi.

Aynı gün saat 07.30 sıralarında yine Kuşadası açıklarında, Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından kaçak geçiş tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik korveti ve Sahil Güvenlik botu, lastik botu durdurdu. Lastik bottaki 55'i Afganistan ve 5'i İran uyruklu olmak üzere toplam 60 kaçak göçmen yakalandı. 19'u erkek, 19'u kadın ve 22'si çocuk olan bu grup da kıyıya getirildi.

Üç ayrı operasyonda yakalanan toplam 145 kaçak göçmen, kimlik tespiti işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Üç Türk bilim insanı buldu… Yok ediyor

Tüm ekipler seferber oldu... Arama çalışmaları yeniden başladı

Gün gün seçim takvimi: 18 Haziran kritik tarih

Çiftlik Bank’a bir hafta duruşma