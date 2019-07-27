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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.07.2019 - 19:25, Son Güncelleme:

Kuşadası roman genç için ağladı! Bu yıl evlenecekti...

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Kuşadası roman genç için ağladı! Bu yıl evlenecekti...

Kuşadası’nda kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybeden Ege ve Akdeniz Roman Dernekleri Başkanı’nın oğlu, gözyaşları arasında toprağa verildi. 25 yaşındaki belediye personeli Sergen Yükçü’nün 17 Ekim 2016 tarihinde Ayşe Hammaloğlu ile nişanlandığı ve bu yıl içinde evlilik planları yaptığı ortaya çıktı.

Bilindiği gibi, Kuşadası Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak’ta yaşayan ve Kuşadası’nda eğlence yerlerinde müzisyenlik yapan 27 yaşındaki Sebahattin Görer isimli bir genç, aynı mahallede yaşadığı bir genç kıza mesaj attı. Mesajlardan haberdar olan genç kızın ağabeyi 25 yaşındaki Sergen Yükçü ise sinirlenerek, mesajı atan Sebahattin Görer’i aradı. Telefonda yaşanan tartışmanın ardından iki genç, randevulaşarak Yılancı Burnu mevkiinde buluştu. İki gencin buluşması sırasında başlayan tartışmada, Sebahattin Görer, belinden çıkardığı bıçakla Sergün Yükçü’yü bıçakladı. Kalbinden bıçak darbesi alan Sergen Yükçü olay yerinde hayatını kaybetti. Roman bir gencin, Ege ve Anadolu Roman Dernekleri Başkanı Hasan Yükçü’nün oğlu olan bir başka roman genci öldürdüğü haberini duyan Tepe Sokak sakinleri olayın meydana geldiği Yılancı Burnu mevkiine akın etti. Ölen gencin ailesi ve yakınları olay yerinde ağıtlar yaktı.

Kuşadası'nda kalbinden bıçaklanan roman genç son yolculuğuna uğurlandı
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Kuşadası roman genç için ağladı Bu yıl evlenecekti...

Cinayetin ardından roman vatandaşların yoğunlukta yaşadığı Hacıfeyzullah Mahallesi’nde Kuşadası polisi tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Mahalleye giriş ve çıkışlara kapatan polis ekipleri, mahalledeki tüm sokaklarda da devriye ekipleri görevlendirdi. Polisin geniş güvenlik önlemleri almasının ardından olayda hayatını kaybeden Sergün Yükçü, Kuşadası Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayeti işlediği iddia edilen Sebahattin Görer isimli roman genç ise olayın hemen ardından polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Polisteki ifadesinin ardından bugün mahkemeye sevk edilen Sebahattin Görer, mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu. Zanlının mahkemeye sevk edilmesi sırasında polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kuşadası roman genç için ağladı Bu yıl evlenecekti...

CENAZE TÖRENİNDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Ege ve Anadolu Roman Dernekleri Başkanı Hasan Yükçü’nün olu olan ve Kuşadası Belediyesi’nde şoför olarak çalışan Sergen Yükçü’nün 17 Ekim 2016 tarihinde Ayşe Hammaloğlu ile nişanlandığı ve bu yıl içinde evlilik planları yaptığı ortaya çıktı. Annesi, babası, kardeşleri, nişanlısı, arkadaşları ve yakınları cenaze töreninde ağıtlar yaktı, gözyaşları sel oldu. 25 yaşında kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybeden Sergen Yükçü, Hanım Camii’nde kılınan ikindi namazına müteakip, kalabalık bir vatandaş topluluğunun katılımıyla Kuşadası’nda toprağa verildi.

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