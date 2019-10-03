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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
03.10.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

Kuşadası plajları ekim ayında da doldu taştı

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Kuşadası plajları ekim ayında da doldu taştı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sonbahardaki güzel havayı fırsat bilenler, plajlara akın etti. Plajlarda, yaz aylarını aratmayan görüntüler oluştu

Kuşadası'nda hava sıcaklığı, mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, 29 dereceye ulaştı. Açık alanlarda sıcaklık, daha fazla hissedildi. Kentteki yerli- yabancı turistler, güzel havayı fırsat bilip, Kadınlar Denizi Plajı başta olmak üzere plajları doldurdu. Yüzenler ve güneşlenenler, ekim ayında yazdan kalma günün keyfini sürdü.

Turizm işletmecisi Bülent İlbahar, Kuşadası'nda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla yabancı turist gruplarının ekim ayı ortalarına kadar gelmesinin beklendiğini söyledi. İlbahar, "Kuşadası'nda otellerimiz ekim sonuna doğru sezonu kapatıyor. 2019 sezonunun son günlerinde ortaya çıkan tur operatörü Thomas Cook'un iflas etmesi krizine kadar güzel bir sezon geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Hava sıcaklıklarının da bir süre daha bu seviyelerde seyredecek olması, ilçemiz açısından olumlu bir durum" dedi.

Kuşadası plajları ekim ayında da doldu taştı

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