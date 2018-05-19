Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Kuşadası Körfezi’nde sahile dev kalamar vurdu

    Kuşadası Körfezi’nde sahile dev kalamar vurdu

    İHA
    19.05.2018 - 07:09 | Son Güncelleme:

    Kuşadası Körfezi’nde dev bir kalamar ölü olarak sahile vurdu. Sahilde kalamarı bulan dalgıç Cumhur Gedikoğlu, Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) haber verdi. Yapılan incelemede dev kalamarın 145 santimetre boyunda ve 8 kilogram ağırlığında olduğu tespit edildi.

    EKODOSD tarafından ölçümleri ve detaylı çekimleri yapılan kalamarın türünün belirlenmesi ve denizlerdeki yaşam alanlarının tespitinin yapılması için aynı zamanda EKODOSD Bilim Danışmanı da olan Adnan Menderes Üniversitesi(ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Bilecenoğlu’na haber verildi.

    Kuşadası Körfezi’nde sahile dev kalamar vurduProf. Dr. Bilecenoğlu, küresel iklim değişikliği nedeniyle özellikle son yıllarda denizlerimizde birçok yabancı türlerin görüldüğü belirterek, “Bu türlerin büyük bir çoğunluğu Süveyş Kanalı vasıtasıyla Kızıldeniz’den geliyor. Bunun yanında doğal bir kanal olan Cebelitarık Boğazı’ndan geçenler ve uluslararası sularda dolaşan gemilerle de bir bölümü geliyor" dedi.

    Kuşadası Körfezi’nde sahile dev kalamar vurdu
    Prof. Dr. Bilecenoğlu, kalamarlar konusundaki çalışmalarıyla tanınan Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Alp Salman ile görüşerek kalamarın türünü belirledi. Prof. Dr. Alp Salman, kalamarın “Todarades Sagittatus” olduğunu ve muhtemelen üreme faaliyeti sonrası öldüğünü söyledi.

    Kuşadası Körfezi’nde sahile dev kalamar vurdu

    Etiketler: kalamar , Kuşadası Körfezi , sahil , Cumhur Gedikoğlu , dalgıç , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri