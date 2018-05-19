Kuşadası kalamarı

Kalamarın hareketsiz durduğunu görünce kıyıya çıkararak Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) haber verdi. EKODOSD yöneticileri, 1 metre 45 santim uzunluğunda ve 8 kilo olan kalamarın detaylı çekimleri ve ölçümlerini yaparak, bilgilerini bu alanda uzman olan bilim insanlarına iletti.



Todarades sagittatus cinsi olduğu tespit edilen kalamarın, küresel ısınmayla birlikte Kızıldeniz'den gelmiş olabileceği üzerinde duruldu. Kafadanbacaklılar arasında ticari değeri yüksek olan, balık restoranlarının vazgeçilmez yiyecekleri arasında bulunan dev kalamarın, muhtemelen üreme sırasında öldüğü belirtildi.



EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, kalamar için bilim insanlarıyla görüştüklerini belirterek, “Küresel iklim değişikliği nedeniyle son yıllarda denizlerimizde birçok yabancı türün görüldüğünü, bu türlerin büyük bir çoğunluğunun Süveyş Kanalı vasıtasıyla Kızıldeniz'den geldiğini söyleyen oldu. Bir bölümü ise doğal bir kanal olan Cebelitarık Boğazı'ndan geçerek, uluslararası sularda dolaşan gemilerle geldiği bilgisini verdi” dedi.



