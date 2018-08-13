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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Kardelen KOLDAŞ/KİEV
13.08.2018 - 21:19, Son Güncelleme:

Kuşadası için yarıştılar

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Kuşadası için yarıştılar

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de ‘Kuşadası’ konulu bir resim yarışması gerçekleştirildi. Ukraynalı sanatçıların 150’ye yakın eserinde tuvale Kuşadası ve Türkiye yansıdı.

UKRAYNA’nın başkenti Kiev’de 9-12 Ağustos tarihleri arasında ‘Kuşadası’ konulu bir resim yarışması düzenlendi. Kiev Büyükelçiliği ve Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşen organizasyonda, ‘Colors Of Life/Barvi Jittaya’, yani ‘Hayatın Renkleri’, Ressamlar Derneği üyelerinin yaptığı 150’ye yakın resim Ukraynalıların gözünden Kuşadası ve Türkiye’yi yansıttı. Katılanlardan kimi hayatlarında hiç görmedikleri Kuşadası’nı internetteki fotoğraflara bakarak resmetti. Kimi de Türkiye’nin farklı şehirlerinden edindiği izlenimleri aktardı tablolarına. Hepsi, eylül ayında yapılacak masrafların Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Otelciler Derneği (KODER) tarafından karşılanacak üç günlük Kuşadası seyahati için yarıştı. Aralarında Bedri Baykam ve Ziya Gürel’in de yer aldığı jüri üyeleri, Ukraynalı ressamlar Lez Olena Chokin, Panushevich Gonydhevich ve Oksana Çonyshevich’in eserlerini büyük ödüle layık gördü. Ödül alan resimlerle birlikte jürinin seçtiği 17 tablo daha Kiev Büyükelçiliği’nde sergilenecek.

TANITIMIN SANATSAL HALİ
Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, “Ülkemizi ve Kuşadası’nı yurt dışında sanat ve sanatçıya verdiğimiz önemle tanıtmak istiyoruz. Buradan hareketle düzenlediğimiz resim yarışması ile Kuşadası’nın son yıllarda turizmde Ukrayna pazarında aldığı payı artırmayı hedefliyoruz” dedi. Sergide söz alan ünlü ressam Bedri Baykam ise yarışan her eserin ayrı ayrı değerli olduğunu vurgulayarak, “Bu girişim Türkiye-Ukrayna yakınlaşması ve dostluğu için önemli bir adımdı; çünkü biliyoruz ki günümüz dünyasında ülkeler kimi zaman sıcak kimi zaman soğuk ilişkiler yaşar hatta savaşlara girer. Kültür ve turizm ise halkları gerektiği gibi yakınlaştırır ve dostlukları geliştirir” dedi.

GÖRMEDİĞİ KADINLAR PLAJI’NI RESMETTİ
Dört yıl önce yağlı boya ile resme başlayan Kievli Makatsariya Olena, yarışmaya iki resim ile katıldı. Birinde Kuşadası’nın meşhur Kadınlar Plajı’nı fotoğraflara bakarak yorumladı. Diğerinde ise Bodrum seyahatinde gördüğü begonvillerle çevrelenmiş kapıyı resmetti. “Deniziyle, çiçekleriyle, Türkiye’nin verdiği romantik bir his var” diyen Olena, “Türkiye Ukraynalılar için en iyi tatil yerlerinden biri” diye konuştu.

Kuşadası için yarıştılar

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