Kuşadası için yarıştılar
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de ‘Kuşadası’ konulu bir resim yarışması gerçekleştirildi. Ukraynalı sanatçıların 150’ye yakın eserinde tuvale Kuşadası ve Türkiye yansıdı.
UKRAYNA’nın başkenti Kiev’de 9-12 Ağustos tarihleri arasında ‘Kuşadası’ konulu bir resim yarışması düzenlendi. Kiev Büyükelçiliği ve Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşen organizasyonda, ‘Colors Of Life/Barvi Jittaya’, yani ‘Hayatın Renkleri’, Ressamlar Derneği üyelerinin yaptığı 150’ye yakın resim Ukraynalıların gözünden Kuşadası ve Türkiye’yi yansıttı. Katılanlardan kimi hayatlarında hiç görmedikleri Kuşadası’nı internetteki fotoğraflara bakarak resmetti. Kimi de Türkiye’nin farklı şehirlerinden edindiği izlenimleri aktardı tablolarına. Hepsi, eylül ayında yapılacak masrafların Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Otelciler Derneği (KODER) tarafından karşılanacak üç günlük Kuşadası seyahati için yarıştı. Aralarında Bedri Baykam ve Ziya Gürel’in de yer aldığı jüri üyeleri, Ukraynalı ressamlar Lez Olena Chokin, Panushevich Gonydhevich ve Oksana Çonyshevich’in eserlerini büyük ödüle layık gördü. Ödül alan resimlerle birlikte jürinin seçtiği 17 tablo daha Kiev Büyükelçiliği’nde sergilenecek.
TANITIMIN SANATSAL HALİ
Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, “Ülkemizi ve Kuşadası’nı yurt dışında sanat ve sanatçıya verdiğimiz önemle tanıtmak istiyoruz. Buradan hareketle düzenlediğimiz resim yarışması ile Kuşadası’nın son yıllarda turizmde Ukrayna pazarında aldığı payı artırmayı hedefliyoruz” dedi. Sergide söz alan ünlü ressam Bedri Baykam ise yarışan her eserin ayrı ayrı değerli olduğunu vurgulayarak, “Bu girişim Türkiye-Ukrayna yakınlaşması ve dostluğu için önemli bir adımdı; çünkü biliyoruz ki günümüz dünyasında ülkeler kimi zaman sıcak kimi zaman soğuk ilişkiler yaşar hatta savaşlara girer. Kültür ve turizm ise halkları gerektiği gibi yakınlaştırır ve dostlukları geliştirir” dedi.
GÖRMEDİĞİ KADINLAR PLAJI’NI RESMETTİ
Dört yıl önce yağlı boya ile resme başlayan Kievli Makatsariya Olena, yarışmaya iki resim ile katıldı. Birinde Kuşadası’nın meşhur Kadınlar Plajı’nı fotoğraflara bakarak yorumladı. Diğerinde ise Bodrum seyahatinde gördüğü begonvillerle çevrelenmiş kapıyı resmetti. “Deniziyle, çiçekleriyle, Türkiye’nin verdiği romantik bir his var” diyen Olena, “Türkiye Ukraynalılar için en iyi tatil yerlerinden biri” diye konuştu.
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