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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU- Selda Hatun TAN/DHA 
08.10.2019 - 13:35, Son Güncelleme:

'Kuş grubu' çetesi çökertildi!

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KOCAELİ, İstanbul ve Sakarya'da 3 yılda kuş grubu olarak bilinen 42 otomobil çalan 11 kişilik çete, polisin 6 aylık takibi ile çökertildi. Şüphelilerin yakalanma anı, saniye saniye görüntülendi.

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  • Kuş grubu otomobil hırsızlık çetesi çökertildi
  • Kuş grubu otomobil hırsızlık çetesi çökertildi
  • Kuş grubu otomobil hırsızlık çetesi çökertildi
  • Kuş grubu otomobil hırsızlık çetesi çökertildi
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Halk arasında ‘kuş grubu’ olarak tanınan eski model otomobilleri Kocaeli, İstanbul ve Sakarya illerinden çalarak şase numarasını değiştiren ve tekrar satan çete, polisin 6 aylık takibi ile çökertildi. Bu üç ilde, 2017 yılından bu yana araçlarının çalındığına dair başvuru yapan 42 kişi ile kendilerine çalıntı araç satıldığı yönünde başvuran 23 kişinin şikayetlerini değerlendiren polis ekipleri, çetenin üyelerini tespit etmek için çalışma başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan takiple şüphelilerin V.K. (25) ve M.A.K. (23) kardeşler ile A.K.B. (22), H.Ç. (26), M.B. (25), S.K. (23), H.T. (23), E.K. (25), G.T. (24), M.U. (21) ve M.Ü. (22) olduğunu saptadı. Çetenin liderliğini ise V.K.'nin yaptığı belirlendi. Polis, her birinin oto hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen şüphelilerin, başka bir suçtan 6 aydır cezaevinde olan çete lideri V.K. tarafından yönetildiği bilgisine ulaştı.

ÇETEYE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Polis, çete lideri V.K.'nin cezaevinden izne çıktığı 4 Ekim günü operasyon için düğmeye bastı. V.K. ile birlikte onu karşılamaya gelen kardeşi M.A.K. ve G.T. ile M.U. cezaevi kapısında gözaltına alındı. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarla A.K.B., H.Ç., M.B., S.K., H.T. ve M.Ü İstanbul'da, E.K. ise Rize'de yakalandı. Şüphelilerin yakalana anı, saniye saniye görüntülendi.

42 OTOMOBİL BULUNDU

Ekipler, Kocaeli, İstanbul ve Sakarya'da çalınan 42 otomobilin tamamını da bularak sahiplerine teslim etti. Araçlarını teslim alan vatandaşlar polislere teşekkür etti.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

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