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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.07.2019 - 18:29, Son Güncelleme:

"Kuş gibi evden çıktı kızım, kuş gibi uçtu gitti, kuş gibi can verdi"

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"Kuş gibi evden çıktı kızım, kuş gibi uçtu gitti, kuş gibi can verdi"

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hareket halindeki halk otobüsünün açık olan kapısından düşerek, hayatını kaybeden Günay Gönülaçar, son yolculuğuna uğurlandı. Baba Aslan Gönülaçar cenazede güçlükle ayakta durabildi. Kızının tabutu başında gözyaşı döken Aslan Gönülaçar, "Kuş gibi evden çıktı kızım, kuş gibi uçtu gitti, kuş gibi can verdi" diye ağıt yaktı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hareket halindeki halk otobüsünün açık olan kapısından düşerek, hayatını kaybeden Günay Gönülaçar'ın (18) Dilovası'ndaki baba evinde yas var. Baba Aslan Gönülaçar, üniversite sınavına giren kızının okul masraflarını karşılayabilmek çalıştığını anlatarak, "Şoför otobüs durmadan kapıyı neden açtı? Olaydaki ihmal bu, şoför çok hatalı. Kızım 18 yaşına mayıs ayında girmişti, körpecik çocuğum öldü" diye konuştu.

Olay, dün sabah Gebze Sultan Orhan Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Dilovası'nda ailesiyle yaşayan Günay Gönülaçar, çalıştığı restorana gitmek için evden çıkıp . halk otobüsüne bindi. Gönülaçar, otobüs çalıştığı restoranın bulunduğu alışveriş merkezinin önüne geldiği sırada ise inmek için kapıya yaklaştı. Genç kız, hareket halindeki otobüsten inmeye çalıştığı sırada ise dengesini kaybederek düştü. Otobüsün altında kalan genç kız, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Günay Gönülaçar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otobüs şoförü Yüksel Kara, çıkarıldığı adliyede dün tutuklandı.

Genç kız halk otobüsünde ölüme böyle gittiKocaeli’nin Gebze ilçesine hareket halinde olan otobüsten inmeye çalışan genç kızın feci şekilde can verdiği o anlar kameraya yansıdı.
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OKUL MASRAFLARINI ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞIYORDU

Bu sabah Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan cenazeyi bekleyen acılı aile, evlerinin önünde taziyeleri kabul etti. Kızının okul masraflarını çıkarmak için çalıştığını anlatan baba Aslan Gönülaçar, "Kızım Günay Gönülaçar, sabah saatlerinde evden çıktı. Alışveriş merkezinde bir restoranda işe başlamıştı, üniversite sınavını kazanırsa okul başlayana kadar masraflarını karşılamak için çalışıyordu. Evden sabah çıktı. Otobüs ineceği yere yaklaşınca açık olan ön kapıdan iniyor. Ancak otobüs hala hareket halinde. Kızım otobüsten iner inmez otobüsün altına giriyor" dedi.

'KÖPRECİK ÇOCUĞUM ÖLDÜ'

Baba Gönülaçar şoförün hatalı olduğunu ifade ederek, "Olayda şoförün hatası var. Şoför otobüs durmadan kapıyı neden açtı? Olaydaki ihmal bu, şoför çok hatalı. Yolcu düğmeye bastıktan sonra, nerede durak varsa orada durdurursun otobüsü. Kapıyı açarsın yolcun iner. Kızım 18 yaşına mayıs ayında girmişti, körpecik çocuğum öldü" diye konuştu.

Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan otopsi işleminin ardından Günay Gönülaçar'ın cenazesi, Dilovası Orhangazi Mahallesi'nde bulunan evine getirilerek helallik alındı. Cenaze daha sonra aynı mahallede bulunan Çardaktepe Camii'ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazına babası Aslan Gönülaçar, annesi Gülizar Gönülaçar, okul arkadaşları, öğretmenleri ve vatandaşlar katıldı. Baba Aslan Gönülaçar cenazede güçlükle ayakta durabildi. Kızının tabutu başında gözyaşı döken Aslan Gönülaçar, "Kuş gibi evden çıktı kızım, kuş gibi uçtu gitti, kuş gibi can verdi" diye ağıt yaktı.

Günay Gönülaçar'ın tabutuna, okul arkadaşları tarafından bu yıl mezun olduğu Dilovası Yahya Kaptan Anadolu Lisesi'nin mezuniyet cübbesi konuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Günay Gönülaçar'ın cenazesi Orhangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Çok acı haber Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti
Çok acı haber! Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti
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