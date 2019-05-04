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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)
04.05.2019 - 13:56, Son Güncelleme:

Kuş cinayeti! Amca yeğen katili oldu

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Kuş cinayeti! Amca yeğen katili oldu

GAZİANTEP’in, Nizip ilçesinde yaşayan Sıddık B.(37) beslediği kuşların amcası Kemal B.'nin evinin terasına konması nedeniyle av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

Olay dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Özyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilik yapan Sıddık B.'nin evinin terasında beslediği kuşlar, komşusu olan amcası Kemal B.'nin terasına kondu. Amca ile yeğen arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tartışma sürerken amca Kemal B. av tüfeği ile yeğeni Sıddık B.'ye ateş etti. Silah sesi üzerine terasa çıkan baba Süleyman B. oğlunu kanlar içinde görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sıddık B. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yeğenini öldüren Kemal B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Sıddık B.'nin cenazesi yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

 

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