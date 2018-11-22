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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)
22.11.2018 - 11:14, Son Güncelleme:

Yaya girişi yeni yıldan itibaren ücretli oluyor

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TÜRKİYE'nin en önemli sulak alanlarının başında gelen ve 356 kuş türünün yaşadığı 56 bin hektarlık Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin araç girişine kapatılmasının ardından yaya girişlerine de sınırlama getiriliyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan delta alanına yaya girişler yeni yıldan itibaren ücretli hale getirilecek. Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, deltada yaşayan özellikle kuş türlerinin doğal ortama uyabilmeleri için sessizliğe ihtiyaçları olduğunu belirterek "Deltanın kontrol altına alınması açısından ücretlendirmede başlayacak" dedi.

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  • Kızılırmak Deltası Kuş Cennetine girişlere sınırlama
  • Kızılırmak Deltası Kuş Cennetine girişlere sınırlama
  • Kızılırmak Deltası Kuş Cennetine girişlere sınırlama
  • Kızılırmak Deltası Kuş Cennetine girişlere sınırlama
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356 kuş türünün yaşadığı 56 bin hektarlık Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin korunması için yeni önlemler alınıyor. 5 bin 174 hektarlık kısmı Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan deltada irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor. Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahip olan kuş cennetinde, dünyada nesli tehlike altında olan 24 kuş türünün 15'i, görülüp kayıt altına alındı. Yılın her ayı farklı kuşların görülmesi ile dünyadaki diğer kuş cennetlerinden farklı özelliğe sahip deltanın araç girişine kapatılmasının ardından bu kez de yaya girişlere sınırlama getiriliyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan delta alanına yaya girişler yeni yıldan itibaren ücretli hale getirilecek. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne araç girişinin geçen temmuz ayında kapatılmasının ardından olumlu geri dönüş alındığı belirtildi. Bu arada UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin daimi listeye alınması için başlatılan sürecin de devam ettiği belirtildi.

'KUŞ TÜRLERİNİN SESSİZLİĞE İHTİYACI VAR'

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, deltada yaşayan özellikle kuş türlerinin doğal ortama uyabilmeleri için sessizliğe ihtiyaçları olduğunu belirterek "Araç giriş çıkışları motor sesleri, onları rahatsız ediyor. Araç trafiğine kapanması doğaya tekrar bir katkı oldu. Kuşlar araç trafiğine kapatıldıktan daha iç kısımlardan kıyılara gelmeye başladılar. Alınan bu karar kuş türlerinin burada üremelerinde doğal yaşama adapte olmalarında çok büyük etkileri oldu. Biz kuşları dürbün kullanmadan çıplak gözle de görebilir hala geldik. Gelen kişiler rahatlıkla kuşları görebiliyorlar" dedi.

'BÖLGE KONTROL ALTINA ALINACAK'

UNESCO sürecinin devam ettiğini yakın bir zamanda bir uzmanın buraya gelip incelemelerde bulunduğunu söyleyen Albayrak, "Bizim edindiğimiz izlenim süreç olumlu yönde ilerliyor. Bölgenin artık daha bir kontrol altına alınması açısından ücretlendirmede başlayacak. Onunla ilgili Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği (SAMKUŞ) tarafından bir karar alındı. 2-5 lira gibi cüzi bir rakam olacak. Yıl başından itibaren bu uygulamaya başlayacağız. Daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Doğaya uyumlu araçlarla bu alanda geziler düşünülüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurduk. Araçların elektrikli olması özellikle üzerinde durduğumuz bir konu. Bisikletlerin, akülü araçların olması gibi. Bakanlıkta olumlu karşılıyor. Gezi çalışmalarının bu doğaya uyumlu araçlarla olması için çalışma başlattık" diye konuştu.

KIZILIRMAK DELTASI KUŞ CENNETİ

Kızılırmak Deltası, 56 bin hektar genişliğinde, irili ufaklı 20 adet göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlardan oluşması, çok büyük bir alana sahip olması ve de barındırığı kuş sayısı bakımından yalnızca Türkiye için değil tüm dünya ekolojisi açısından büyük öneme sahiptir. Yaban hayatı geliştirme sahası olarak ilan edilen bu alan Ondokuzmayıs, Bafra ve Alaçam ilçelerini kapsamaktadır. Doğal özellikleri büyük ölçüde korunabilmiş, ülkemizin Karadeniz kıyısındaki tek sulak alanıdır. Kızılırmak Deltası, göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için yaşamsal önem taşımaktadır. Batı Palaearktik bölge içerisinde yaklaşık 1.100 kuş türü yaşamakta olup bu türlerin yüzde 40'ı yani yaklaşık 460 çeşidi Türkiye'de belirlenmiştir. Bu bölgedeki kuş türlerinin ise yaklaşık yüzde 35'i Kızılırmak Deltası'nda tespit edilmiş olup yaklaşık yüzde 15'i burada üremektedir.

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