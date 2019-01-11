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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerGündem Haberleri‘Kuş Cenneti’nde ördek katliamına 22 bin 595 lira ceza
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İHA
11.01.2019 - 15:12, Son Güncelleme:

‘Kuş Cenneti’nde ördek katliamına 22 bin 595 lira ceza

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‘Kuş Cenneti’nde ördek katliamına 22 bin 595 lira ceza

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde meydana gelen kaçak avcılık olayı faillerine 22 bin 595 TL ceza kesildi.

Samsun Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, “06 Aralık 2018 tarihinde Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde meydana gelen ve 30 Aralık 2018 tarihinde yerel ve ulusal basında yazılı ve görsel olarak yer alan kaçak ördek avcılığına ilişkin ‘Kuş Cenneti’nde ördek katliamı’ başlıklı haberlerin yayınlanmasına müteakip, Samsun İl Jandarma Komutanlığınca olay faillerinin yakalanması maksadıyla yapılan teknik ve istihbarı çalışmalar neticesinde olayın Cernek gölü/Karaboğaz mevkisi, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda meydana geldiği tespit edilmiştir. Samsun İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar ve elde edilen bulgular sonucunda olay failleri M.A. ve H.T. isimli şahıslar hakkında ‘4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet’ suçundan Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğince toplam 22 bin 595 TL cezai müeyyide uygulanmıştır” denildi.

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