Kuryenin dövdüğü genç her şeyi anlattı...

Eskişehir'de yaşanan akıl almaz olayda, yemek siparişi veren bir genç siparişi getiren kurye tarafından dövüldü. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, daha önce yemek siparişi getiren bir kuryenin davranışlarından rahatsız olan gencin siparişine, ‘tek gözlü kurye getirmesin’ notunu düştüğü iddia ediliyor. Bunun üzerine gencin evine gelen kuryenin, kapıyı açan gence sinirlenerek vurmaya başladığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca kuryenin gence vururken, "Oğlum bir dahakine kafana sıkarım" dediği de duyuluyor.

Öte yandan kuryenin darp ettiği gence ait olduğu belirtilen bir mesaj da ekşi sözlükte yayınlandı.

Mesaja göre genç şunları söylüyor: Olayın, Ekim 2017'de ilk döner siparişiyle başladığını belirten genç şunları söylemiş: Siparişimi getiren kuryeye 100 liramın olduğunu başka bozuk paramın olmadığını söyledim. Kurye bunu daha önceden belirtmem gerektiğini söyleyerek kendi parasından 100 lirayı bozdu ve ödememi alıp gitti.

2. GÜN SONRA İKİNCİ SİPARİŞ

2 gün sonra tekrardan sipariş verdim ve tekrar aynı kurye geldi. Tekrardan 100 liramın olduğunu ve başka bozuk paramın olmadığını söylediğimde içerde kimsenin olup olmadığını sordu ve arkadaşımdan bozmamı veya parayı onun vermesini önerdi. içeride kimsenin olmadığını söyledikten sonra 100 lirayı alıp bozup geri getirebileceğini söyledi ve ben de ona güvenemeyeceğimi parayı alıp giderse ne yapacağımı sordum. Bunun karşısında sinirlendi ve o zaman yemiyceksiniz dedi ve siparişimi alıp gitti. Bunun üzerine yemeksepetinden yorum yapıp hız ve servise 1 puan lezzete 10 puan verdim ve elemanlarının çok agresif olduğunu hem geç getirdiğini hem de bozuk yok diye siparişimi alıp gittiğini belirttim.

Saldırıya uğrayan genç o yorum sonrası hamburgercinin kendisini aradığını, yaşananları anlattığını, özür dilediklerini ve daha sonraki 2-3 siparişte o kuryenin gelmesini istemediğini not kısmında belirttiğini ve kuryenin gelmediğini söylüyor VE şöyle devam ediyor:

1 Kasım Çarşamba (2017) günü tekrardan sipariş verdim ve o elemanın gelmesini istemedim. Sipariş evime ulaştığında karşımda aynı eleman ve yanındaki üç kişi duruyordu. Kesinlikle bir tehdit unsuru görmeden restoran görevlisi sandığım ve durumu çözmeye geldiklerini düşündüğüm için kapıyı açtım. Eleman pos cihazından ödememi alırken 'o eleman gelmesin diye sen mi dedin' dedi. Ben de 'evet ben dedim çünkü daha önce agresif davranışlar sergilemiştiniz' dedim. Ödememi aldıktan sonra tam kredi kartımı cebime koyarken kuryenin tokadıyla kafam kapıya çarptı. Kapıyı kapatmaya çalışmama rağmen 4 kişi çullanıp kapıyı açtılar. Ben odaya kaçarken ev arkadaşım odasından çıkıp olaya şahit oldu ve evi terkedip polisi aradı. Beni odada kıstıran 4 kişiden ikisi beni tuttu biri videoya çekti ve kurye beni odamda sopayla darp etti. 10 dakika boyunca darp ettikten sonra evi terkettiler. olay olduktan 10-15 dakika sonra polis geldi ve hastaneye gidip darp raporu aldım, şikayetçi oldum.

Olay sonrası firma sahibinin kendisinden özür dilediğini, kuryeyi işten çıkarttıklarını belirten genç "Kuryenin sigortalı çalıştığını da belirtti. Siparişimin ve restoranın poz cihazının nasıl elinde olduğunu sorduğumda siparişimi getirmesi gereken asıl kuryenin gelirken, beni darp eden kuryeyle karşılaştığını ve nereye gittiğini sorduğunu, sokağımın ismini öğrendikten sonra kendisinin götürmek istediğini söyledi. Asıl kurye 'abi yapma işimden olurum' deyip vermeyip direndiğini hatta beni darp eden kuryenin diğerinin elini sıkıp yüzüğünü yamulttuğunu ve zorla elinden siparişimi ve pos cihazını aldığını söyledi. Kendilerinin bir ihmalinin olmadığını ve şikayet etmememi istedi" diyor.

Genç, şirketi de karakola şikayet ettiğini, restorana bizzat gidip kendisini darp eden şahsı ne zaman kovduklarına dair belge istediğini söylüyor, işyerinden kendisine verilen yanıtların da doğru olmadığını söylüyor.