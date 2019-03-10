Kurye organize: Soyulan da soyguncuymuş
İstanbul Fatih’teki bir döviz bürosunun 264 bin Euro’sunu taşıyan motorlu 2 kurye, Şişhane’de motosikletli iki kişi tarafından soyuldu.
Iraklı kurye A.S. (26) ile Irak asıllı Türk vatandaşı diğer kurye A.J.A. (23), biri kasklı diğeri maskeli 2 kişinin motorlarını devirdiklerini ve silah tehdidiyle para çantasını aldıklarını söyledi. Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden soyguna karışan kişilerin Fatih’te bir araya geldiklerini belirledi. Kuryelerden A.J.A.’nın soyguncularla telefon irtibatı olduğu da tespit edildi. Soyguncularla kuryelerin dahil daha önce bir lokantada kurye ve garson olarak çalıştıkları, daha sonra hepsinin işten ayrıldığı ve soygun yapmayı planladıkları öne sürüldü. A.J.A., M.G. (35), M.E. (23), A.K.Ö. (36), B.Y. (36), ve S.Y. (37) gözaltına alındı. Bazı çete üyeleri paranın bilgisini döviz bürosunda kurye olan A.J.A.’dan aldıktan sonra plan yapıp harekete geçtiklerini söylerken, A.J.A. bu iddiayı kabul etmedi.
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