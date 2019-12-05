Kurye kılığında eşini vuran saldırgana 25 yıl
Konya'da, boşanma kararı alan eşi Gizem Tatlısert’in çalıştığı fabrikaya kurye kılığında girerek genç kadını silahla ağır şekilde yaralayan Zafer Tatlısert’e ‘öldürmeye teşebbüs’ten 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Tatlısert, aynı saldırıda eşinin iş arkadaşını yaraladığı için de 8 yıl 3 ay hapis cezasına mahkûm edildi. Geçmişte eşini yaralamaktan 11 ay 7 gün, kayınbiraderine yönelik saldırısından 12 ay, kayınpederini darptan 9 ay, silah bulundurmaktan ise 1 yıl 6 ay ceza alan Tatlısert’e toplamda 25 yıl 2 ay ceza verilmiş oldu. Gizem Tatlısert, 2011’de Zafer Tatlısert tarafından kaçırıldı, baskı ve tehdide dayanamayarak, Zafer Tatlısert ile evlendi. Çalışmayan ve uyuşturucu kullanan eşinden sürekli dayak yedi. Şiddete dayamayan genç kadın 2017’de ayrılmaya karar verdi.
27 Ağustos’ta kayınvalidesine yumruk atan Zafer Tatlısert, 2 Eylül’de Gizem Tatlısert’e evinin önünde ateş etti ve kardeşini yaraladı. 14 Eylül’de ise eşinin çalıştığı fabrikaya kurye kılığında gelerek, eşine kurşun yağdırdı. Genç kadın ölümden döndü.
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