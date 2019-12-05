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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail SAYMAZ
05.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kurye kılığında eşini vuran saldırgana 25 yıl

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Kurye kılığında eşini vuran saldırgana 25 yıl

Konya'da, boşanma kararı alan eşi Gizem Tatlısert’in çalıştığı fabrikaya kurye kılığında girerek genç kadını silahla ağır şekilde yaralayan Zafer Tatlısert’e ‘öldürmeye teşebbüs’ten 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Tatlısert, aynı saldırıda eşinin iş arkadaşını yaraladığı için de 8 yıl 3 ay hapis cezasına mahkûm edildi. Geçmişte eşini yaralamaktan 11 ay 7 gün, kayınbiraderine yönelik saldırısından 12 ay, kayınpederini darptan 9 ay, silah bulundurmaktan ise 1 yıl 6 ay ceza alan Tatlısert’e toplamda 25 yıl 2 ay ceza verilmiş oldu. Gizem Tatlısert, 2011’de Zafer Tatlısert tarafından kaçırıldı, baskı ve tehdide dayanamayarak, Zafer Tatlısert ile evlendi. Çalışmayan ve uyuşturucu kullanan eşinden sürekli dayak yedi. Şiddete dayamayan genç kadın 2017’de ayrılmaya karar verdi.

27 Ağustos’ta kayınvalidesine yumruk atan Zafer Tatlısert, 2 Eylül’de Gizem Tatlısert’e evinin önünde ateş etti ve kardeşini yaraladı. 14 Eylül’de ise eşinin çalıştığı fabrikaya kurye kılığında gelerek, eşine kurşun yağdırdı. Genç kadın ölümden döndü.

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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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