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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/KONYA (DHA)
04.12.2019 - 17:42, Son Güncelleme:

Kurye kılığına girip eşini vuran sanığa 25 yıl hapis cezası

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Kurye kılığına girip eşini vuran sanığa 25 yıl hapis cezası

Konya'da iş yerine motosikletle kurye gibi gelip eşi Saliha Gizem Tatlısert ile arkadaşı Abdülkerim Ünal'ı vurarak yaralayan Zafer Tatlısert (29), 'kasten yaralama' suçundan 21 yıl 9 ay hapiz cezasına çarptırıldı. Tatlısert'e daha önce kayınpederi ve kayınbiraderine gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle de 'kasten yaralama' suçundan 4 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası verildi. Böylelikle koca, 25 yıl 11 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmış oldu.

Olay, 14 Eylül 2017 günü Selçuklu ilçesi, Aşağı Pınarbaşı Mahallesi’ndeki bir fabrikada meydana geldi. Zafer Tatlısert, olay tarihinden 6 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle evi terk eden eşi Saliha Gizem Tatlısert'in muhasebeci olarak çalıştığı fabrikaya motosikletle geldi. Kapıdaki güvenlik görevlisine kendisini kurye olarak tanıtan Tatlısert eşinin odasına girdi.

Yanında getirdiği ruhsatsız tabancayı çıkartıp, Saliha Gizem Tatlısert'e peş peşe ateş etti. 4 kurşun isabet eden Saliha Gizem Tatlısert ağır yaralandı. Aynı iş yerinde çalışan ve kurşunlardan biri başını sıyıran Abdülkerim Ünal de hafif yaralandı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Tatlısert, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Olaydan sonra yakalanan Zafer Tatlısert, eşini çok sevdiğini, kıskandığını ve eşinin kendisini aldattığını ileri sürdü. Zafer Tatlısert, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

25 YIL HAPİS CEZASI

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın bugün görülen karar duruşmasına Zafer Tatlısert, Denizli T Tipi Cezaevi'nden SEGBİS ile bağlandı. Duruşma salonunda Saliha Gizem Tatlısert ile taraf avukatları hazır bulundu. Zafer Tatlısert savunmasında "Mütalaayı kabul etmiyorum. Savcı bey olayı magazinelleştirmeye çalışmış. Mütalaadaki bazı tutarsızlıklar, Savcı beyin dosyaya hakim olmadığını gösteriyor. Olay günü ben kurye kıyafeti giymedim. Başımdaki kaskı da güvenlik amaçlı, motosiklet kullanmak için takmıştım. İş yerine girerken güvenlik görevlisi kim olduğumu sorunca, bir anda refleks olarak 'kuryeyim' dedim'' dedi.

Kurye kılığına girip eşini vuran sanığa 25 yıl hapis cezası
Saliha Gizem Tatlısert ise ''Beni daha öncede öldürmek istedi ancak silahı tutukluluk yaptı. Adam öldürmeye teşebbüsten yargılanmasını istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Zafer Tatlısert'e, 'eşi kasten öldürme teşebbüs' suçundan önce ağılaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Suçun teşebbüs aşamasında kalması ve haksız tahrik indirimiyle ceza 13 yıl 6 aya düşürüldü. Abdülkerim Ünal'a yönelik yaralama olayı için de 8 yıl 3 ay ceza verildi.

Tatlısert'e daha önce kayınpederi ve kayınbiraderine gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle de 'kasten yaralama' suçundan 4 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası verildi. Böylelikle koca, 25 yıl 11 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmış oldu.

Kurye kılığına girip eşini vuran sanığa 25 yıl hapis cezası

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