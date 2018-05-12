Kuruyemişli kripto

15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminden sonra FETÖ mensuplarının şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlendi. Tespitlere göre TSK’daki subay-astsubaylardan 3 bin 61’i ByLock kullancısıydı. Ancak elde edilen bilgiler, 40 yılı aşkın süredir TSK içerisine sızan örgütün buradaki unsurlarının çok daha fazla sayıda olduğu yönündeydi.



ANKESÖRLÜ HABERLEŞME

İstihbarat birimleri, örgüt imamlarının kendilerine bağlı subay ve astsubaylarla kamuya açık büfe, lokanta, market gibi yerlerden ankesörlü telefonlarla haberleşmeyi sağladığını belirledi. İstanbul Başsavcılığı’nın iddiasına göre, FETÖ, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde TSK’daki unsurların tamamını kullanmamış, ikinci darbe girişimi veya örgütün yapacağı farklı eylemler için geride bırakılmıştı. TSK içerisinde ByLock kullanımının asgaride tutulmasının sebebi de buydu. 1 yıldır yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar’da bir kuruyemişçi dükkânının TSK içerisindeki FETÖ’cü subay ve astsubayların haberleşme için kullanıldığı tespit edildi. 353 subay ve astsubay örgüt imamları ile buradaki telefon üzerinden haberleşiyordu. Yapılan çalışma sonunda burayı kullananlardan 128’inin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklandığı, 24’ünün itirafçı olduğu, 1’inin ise darbe girişiminde öldüğü tespit edildi. Geriye kalan 200 subay-astsubay ise halen TSK içinde muvazzaf olarak görevdeydi.



OPERASYON BAŞLADI

Soruşturmayı derinleştiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul’da 470, Türkiye çapında ise 3 bin 421 ankesörlü hattın örgüt tarafından haberleşme amaçlı olarak kullanıldığını tespit etti. Bu tespitler sonunda 50’si Kara Kuvvetleri, 16’sı Hava, 22’si Deniz, 4’ü Sahil Güvenlik, 8’i ise Jandarma olmak üzere 100 TSK mensubu daha tespit edildi. Bunun üzerine 211’i muvazzaf olmak üzere 300 TSK mensubu hakkında yakalama kararı verildi.



Dün sabah saat 04.00’te İstanbul Terörle Mücadele, Mali Şube ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri 52 ilde eş zamanlı harekete geçti. 150 örgüt üyesi gözaltına alınırken, operasyonun hedefindeki 150 kişi adreslerinde bulunamadı. Adreslerinde bulunamayan 150 örgüt üyesinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.