MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘Kurusıkı’ya düzenleme
GeriGündem ‘Kurusıkı’ya düzenleme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Fevzi KIZILKOYUN
18.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Kurusıkı’ya düzenleme

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Kurusıkı’ya düzenleme

‘SES ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik’ değiştirildi. Yeni yönetmelikte, kurusıkı denilen ses ve gaz fişeği atabilen silahlara denetim getirildi.

Değişikler şu şekilde:

“Silahın namlu ve gövdesi önemli bir hasar vermeksizin ayrılamaz, değişikliğe uğratılamaz yapıda üretilecek. Şarjör yatağının daha sonradan genişletilmesinin engellenmesi amacıyla dolu olarak üretilecek. Bu silahlar Merkezi Kayıt Sistemi’ne eklenecek. Durumu uygun olmayanlar kurusıkı alamayacak. Kolluk birimlerince düzenlenecek satın alma belgesi olmayanlar kurusıkı alamayacak. Mülteci, sığınmacı, koruma statüsünde olanlara ve turistlere satış yapılmayacak. Üretilecek kurusıkı silahlarda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca belirlenen seri numarası olacak.” 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle