‘Kurusıkı’ya düzenleme

Değişikler şu şekilde:

“Silahın namlu ve gövdesi önemli bir hasar vermeksizin ayrılamaz, değişikliğe uğratılamaz yapıda üretilecek. Şarjör yatağının daha sonradan genişletilmesinin engellenmesi amacıyla dolu olarak üretilecek. Bu silahlar Merkezi Kayıt Sistemi’ne eklenecek. Durumu uygun olmayanlar kurusıkı alamayacak. Kolluk birimlerince düzenlenecek satın alma belgesi olmayanlar kurusıkı alamayacak. Mülteci, sığınmacı, koruma statüsünde olanlara ve turistlere satış yapılmayacak. Üretilecek kurusıkı silahlarda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca belirlenen seri numarası olacak.”